6 إجراءات مالية ذكية يجب اتخاذها مطلع 2024

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- Khaberni) خبرني - يعتبر شهر يناير (كانون الأول) توقيتاً مثالياً للتفكير في تحديات الماضي ووضع أهداف وخطط ناجعة، لبدء عام جديد، من بينها اتخاذ قرارات ذكية تتعلق بتنظيم وإدارة الأمور المالية بشكل أفضل، خاصة في مجال الادخار، أو وضع ميزانية ثابتة للالتزام بها في حالات الشراء أو الاستثمار، وغير ذلك.
فيما يأتي بعض النصائح لبدء عام 2024 على أساس مالي صحيح، حسبما أورد موقع "مترو الإلكتروني:
تتبع أموالك
أفضل طريقة للبدء هي تدوين جميع النفقات والمدخولات في مكان واحد، حتى تتمكن من معرفة مقدار الأموال التي تدخل وتخرج من حسابك كل شهر.
وإذا كنت تستخدم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فقد يقوم تطبيق البنك الذي تتعامل معه بتصنيف إنفاقك إلى فئات، مثل الترفيه والبقالة وتسوق الملابس، حتى تتمكن من الحصول على نظرة عامة على أنماط إنفاقك وتحديد ميزانيتك.
أو يمكنك البحث عن تطبيق يساعدك في ذلك مثل تطبيق "Snoop".
قائمة المصروفات الشهرية
قم بتصنيف نفقاتك إلى عناصر محددة، مثل مبلغ الإيجار، وفواتير الخدمات، والطعام، ونفقات السيارة والهاتف، وتكاليف رعاية الأطفال، وسداد الديون.
ثم احسب النفقات الأخرى التي قد تطرأ كل شهر.
ولتوفير المال، فكر في إلغاء الخدمات غير الضرورية أو إيجاد بدائل رخيصة لها.
تحديد الميزانية
بمجرد أن يكون لديك فكرة عن الأموال التي تكسبها والأموال التي تنفقها، يمكنك البدء في تحديد الميزانية.
وإذا كانت الأموال التي تنفقها أكثر من الأموال الواردة، فأنت بحاجة إما إلى الحصول على دخل أكبر أو خفض التكاليف.
حاول أن تحدد الميزانية وفقاً لظروفك، وتأكد من تغطية جميع احتياجاتك الأساسية ثم حدد مبالغ شهرية معينة للعناصر غير الأساسية.
إنشاء صندوق للطوارئ
قد تحتاج إلى المال فجأة بسبب حالة طارئة مثل إصلاح السيارة، أو إصابتك بالمرض، لذا خصص مبلغاً للطوارئ حتى تستخدمه عند الحاجة.
ومن الأفضل أن يكون لديك ما يكفي من المدخرات لتغطية نفقات 6 أشهر، ولكن لا بأس بالبدء بادخار المال بمبلغ صغير، ومع مرور الوقت سيكون لديك مبلغ كافٍ يمكن أن تعتمد عليه في حالات الطوارئ.
بناء درجة الائتمان الخاصة بك
يمكن أن تؤدي درجة الائتمان الأعلى إلى تحسين فرصك للحصول على موافقة على قرض أو رهن عقاري أو بطاقة ائتمان بأسعار معقولة.
وللحصول على درجة ائتمانية عالية، تحتاج إلى تاريخ ائتماني قوي يثبت للمقرضين أنك قادر على إدارة ديونك.
ويعد إجراء بعض عمليات الشراء على بطاقة ائتمان بمبالغ يمكنك سدادها كل شهر، طريقة ميسورة تساعدك في بناء سجلك الائتماني، وتحسين درجتك بمرور الوقت.
إدارة الديون
قد يبدو التحكم بالديون أمراً صعباً، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها للقيام بذلك.
يمكن أن يكون تقرير الائتمان الخاص بك طريقة رائعة لبدء التحكم بديونك، قم بإلقاء نظرة على تقرير ائتمانك الأخير وتحقق مما إذا كان كل ما تدين به مدرجاً فيه.
ثم قم بوضع علامة على الديون ذات الأولوية، مثل الرهن العقاري أو الإيجار، وأي قروض مضمونة بضمان منزلك، بالإضافة إلى فواتير السيارة والغاز والكهرباء، وابدأ بتسديدها.
وينصح بتوفير ما يكفي من المال لسداد بعض ديونك، وإذا كان لديك بعض المدخرات، يمكنك استخدامها لسداد الديون.
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