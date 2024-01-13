6 إجراءات مالية ذكية يجب اتخاذها مطلع 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - يعتبر شهر يناير (كانون الأول) توقيتاً مثالياً للتفكير في تحديات الماضي ووضع أهداف وخطط ناجعة، لبدء عام جديد، من بينها اتخاذ قرارات ذكية تتعلق بتنظيم وإدارة الأمور المالية بشكل أفضل، خاصة في مجال الادخار، أو وضع ميزانية ثابتة للالتزام بها في حالات الشراء أو الاستثمار، وغير ذلك.

فيما يأتي بعض النصائح لبدء عام 2024 على أساس مالي صحيح، حسبما أورد موقع "مترو الإلكتروني:





تتبع أموالك

أفضل طريقة للبدء هي تدوين جميع النفقات والمدخولات في مكان واحد، حتى تتمكن من معرفة مقدار الأموال التي تدخل وتخرج من حسابك كل شهر.

وإذا كنت تستخدم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، فقد يقوم تطبيق البنك الذي تتعامل معه بتصنيف إنفاقك إلى فئات، مثل الترفيه والبقالة وتسوق الملابس، حتى تتمكن من الحصول على نظرة عامة على أنماط إنفاقك وتحديد ميزانيتك.

أو يمكنك البحث عن تطبيق يساعدك في ذلك مثل تطبيق "Snoop".

قائمة المصروفات الشهرية

قم بتصنيف نفقاتك إلى عناصر محددة، مثل مبلغ الإيجار، وفواتير الخدمات، والطعام، ونفقات السيارة والهاتف، وتكاليف رعاية الأطفال، وسداد الديون.

ثم احسب النفقات الأخرى التي قد تطرأ كل شهر.

ولتوفير المال، فكر في إلغاء الخدمات غير الضرورية أو إيجاد بدائل رخيصة لها.



تحديد الميزانية

بمجرد أن يكون لديك فكرة عن الأموال التي تكسبها والأموال التي تنفقها، يمكنك البدء في تحديد الميزانية.

وإذا كانت الأموال التي تنفقها أكثر من الأموال الواردة، فأنت بحاجة إما إلى الحصول على دخل أكبر أو خفض التكاليف.

حاول أن تحدد الميزانية وفقاً لظروفك، وتأكد من تغطية جميع احتياجاتك الأساسية ثم حدد مبالغ شهرية معينة للعناصر غير الأساسية.

إنشاء صندوق للطوارئ

قد تحتاج إلى المال فجأة بسبب حالة طارئة مثل إصلاح السيارة، أو إصابتك بالمرض، لذا خصص مبلغاً للطوارئ حتى تستخدمه عند الحاجة.

ومن الأفضل أن يكون لديك ما يكفي من المدخرات لتغطية نفقات 6 أشهر، ولكن لا بأس بالبدء بادخار المال بمبلغ صغير، ومع مرور الوقت سيكون لديك مبلغ كافٍ يمكن أن تعتمد عليه في حالات الطوارئ.

بناء درجة الائتمان الخاصة بك

يمكن أن تؤدي درجة الائتمان الأعلى إلى تحسين فرصك للحصول على موافقة على قرض أو رهن عقاري أو بطاقة ائتمان بأسعار معقولة.

وللحصول على درجة ائتمانية عالية، تحتاج إلى تاريخ ائتماني قوي يثبت للمقرضين أنك قادر على إدارة ديونك.

ويعد إجراء بعض عمليات الشراء على بطاقة ائتمان بمبالغ يمكنك سدادها كل شهر، طريقة ميسورة تساعدك في بناء سجلك الائتماني، وتحسين درجتك بمرور الوقت.

إدارة الديون

قد يبدو التحكم بالديون أمراً صعباً، ولكن هناك خطوات يمكنك اتخاذها للقيام بذلك.

يمكن أن يكون تقرير الائتمان الخاص بك طريقة رائعة لبدء التحكم بديونك، قم بإلقاء نظرة على تقرير ائتمانك الأخير وتحقق مما إذا كان كل ما تدين به مدرجاً فيه.

ثم قم بوضع علامة على الديون ذات الأولوية، مثل الرهن العقاري أو الإيجار، وأي قروض مضمونة بضمان منزلك، بالإضافة إلى فواتير السيارة والغاز والكهرباء، وابدأ بتسديدها.

وينصح بتوفير ما يكفي من المال لسداد بعض ديونك، وإذا كان لديك بعض المدخرات، يمكنك استخدامها لسداد الديون.