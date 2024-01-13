في الحرب الاسرائيلية على غزة: قصف مدفعي على مختلف انحاء القطاع واشتباكات في خانيونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-مع دخول الحرب على غزة يومها الـ99، شهدت خان يونس جنوبي القطاع قصفا مكثفا واشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبدت إصابات جديدة.
وأكدت مصادر صحفية وقوع اشتباكات ضارية وقصف إسرائيلي متواصل شرق دير البلح والمغازي وسط قطاع غزة.
ومنذ ساعات الصباح الأولى تُسمع أصوات إطلاق نار كثيف شرق دير البلح، ولا سيما في محيط مستشفى شهداء الأقصى الذي أعلن أمس الجمعة نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي تماما، مما يعرض حياة الخدج والمصابين في العناية المركزة للخطر.
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