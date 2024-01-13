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في الحرب الاسرائيلية على غزة: قصف مدفعي على مختلف انحاء القطاع واشتباكات في خانيونس

1/13/2024 2:12:27 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-مع دخول الحرب على غزة يومها الـ99، شهدت خان يونس جنوبي القطاع قصفا مكثفا واشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تكبدت إصابات جديدة.


وأكدت مصادر صحفية وقوع اشتباكات ضارية وقصف إسرائيلي متواصل شرق دير البلح والمغازي وسط قطاع غزة.


ومنذ ساعات الصباح الأولى تُسمع أصوات إطلاق نار كثيف شرق دير البلح، ولا سيما في محيط مستشفى شهداء الأقصى الذي أعلن أمس الجمعة نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي تماما، مما يعرض حياة الخدج والمصابين في العناية المركزة للخطر.

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