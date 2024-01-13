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الأمم المتحدة تؤكد منع إسرائيل دخول المساعدات شمال غزة

1/13/2024 2:12:25 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-أكدت الأمم المتحدة في أحدث تقرير عن الوضع في غزة، صدر عن المكتب الأممي لتنسيق الشؤون الإنسانية، أن منع إسرائيل الدخول إلى شمال غزة أدى إلى وصول 21% فقط من جميع الإمدادات المخطط لها من الغذاء والمياه والأدوية إلى سكان شمال القطاع.


وشدد التقرير الأممي على أن إسرائيل فرضت قيودا حازمة على بعثات المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة منذ بداية العام الجديد، مقارنة بديسمبر/كانون الأول الماضي.


وأوضحت المنظمة الدولية في التقرير أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي كان يصل إلى شمال القطاع 13 من 18 بعثة مساعدات أممية مخطط أن تصل إلى شمال القطاع، غير أن هذا العدد تدهور بشدة بداية العام الجاري.


وأضاف التقرير أن كل يوم من فقدان المساعدة يؤدي إلى خسارة أرواح ومعاناة مئات الآلاف من الأشخاص الذين ما زالوا شمال غزة.


يأتي ذلك وسط إنكار سلطات الاحتلال منعها دخول المساعدات أو تحكمها بها في قطاع غزة.

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