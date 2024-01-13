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مُفاجأة 'مرعبة'.. ثعبان داخل خزانة ملابس في أستراليا

1/13/2024 2:11:57 AM

(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في حادثة مرعبة، تفاجأت سيدة استرالية بعثورها على واحد من أكثر أنواع الثعابين سميّة في العالم بدرج الملابس الخاص بابنها.

وقال صائد الثعابين في ملبورن، مارك بيلي، إنه استدعي إلى منزل حيث عثرت امرأة على الثعبان الذي يعرف باسم "البني الشرقي".

ووفق ما نقلت وكالة "يو بي آي" للأنباء عن بيلي، فإن الثعبان كان بطول 5 أقدام، واختبأ في أحد أدراج الملابس لابن السيدة والذي يبلغ من العمر 3 سنوات.

ورجّح بيلي أن يكون الثعبان قد وصل إلى الدرج بعدما اختبأ ضمن الملابس التي جمعتها السيدة من خارج المنزل، حيث كانت تجففها تحت أشعة الشمس.

href="" target="_blank"> سكاي نيوز

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