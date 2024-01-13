وفاة ملازم جمارك أسامة محمد الربيحات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعى مدير عام وموظفو دائرة الجمارك وفاة زميلهم ملازم جمارك أسامة محمد الربيحات/ مركز جمرك عمان .
ونشرت الدائرة عبر صفحتها على فيسبوك النعي، قائلة إنه سيشيع جثمان زميلهم بعد صلاة ظهر اليوم السبت الموافق من مسجد جعفر الطيار / جبل التاج إلى مقبرة سحاب.
سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
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