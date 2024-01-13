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وفاة ملازم جمارك أسامة محمد الربيحات

1/13/2024 2:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نعى مدير عام وموظفو دائرة الجمارك وفاة زميلهم ملازم جمارك أسامة محمد الربيحات/ مركز جمرك عمان .
ونشرت الدائرة عبر صفحتها على فيسبوك النعي، قائلة إنه سيشيع جثمان زميلهم بعد صلاة ظهر اليوم السبت الموافق من مسجد جعفر الطيار / جبل التاج إلى مقبرة سحاب.


سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.




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