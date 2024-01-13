عاصفة تجتاح الغرب الأوسط الأميركي و250 ألف بلا كهرباء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسببت عاصفة شتوية شديدة، تتحرك عبر الغرب الأوسط الأميركي، في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 250 ألف مشترك، في ولايتي ويسكونسن وميشيغن، قبل توقعات بأن يغطي الجليد المنطقة بدءا من مطلع هذا الأسبوع.
وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 151 ألف منزل وشركة في ميشيغن، وفقا لبيانات من موقع يتتبع ويسجل ويجمع البيانات عن انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة.
وأرجأت شركات الطيران أكثر من 7600 رحلة جوية في أنحاء الولايات المتحدة وشمل ذلك الطائرات، التي مُنعت من الإقلاع في مطار أوهير الدولي في شيكاغو بسبب الرياح والتساقط الشديد للثلوج.
MENAFN13012024000208011052ID1107715851
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.