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عاصفة تجتاح الغرب الأوسط الأميركي و250 ألف بلا كهرباء

1/13/2024 2:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تسببت عاصفة شتوية شديدة، تتحرك عبر الغرب الأوسط الأميركي، في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 250 ألف مشترك، في ولايتي ويسكونسن وميشيغن، قبل توقعات بأن يغطي الجليد المنطقة بدءا من مطلع هذا الأسبوع.
وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 151 ألف منزل وشركة في ميشيغن، وفقا لبيانات من موقع يتتبع ويسجل ويجمع البيانات عن انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة.
وأرجأت شركات الطيران أكثر من 7600 رحلة جوية في أنحاء الولايات المتحدة وشمل ذلك الطائرات، التي مُنعت من الإقلاع في مطار أوهير الدولي في شيكاغو بسبب الرياح والتساقط الشديد للثلوج.




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