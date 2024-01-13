الاحتلال يعتقل طفلا وأربعة أشقاء من بيت لحم

الاحتلال يعتقل طفلا وأربعة أشقاء من بيت لحم
التاريخ
1/13/2024 2:11:57 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طفلا، وأربعة أشقاء، من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم.
وأفادت مصادر أمنية، باعتقال قوات الاحتلال الطفل أحمد نضال صومان (17 عاما)، والأشقاء نور الدين (20 عاما) ومحمد ناجي صومان (25 عاما)، ونصر الله (24 عاما)، ومحمد عمر الهريمي (29 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.
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