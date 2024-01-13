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الاحتلال يعتقل طفلا وأربعة أشقاء من بيت لحم

1/13/2024 2:11:57 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، طفلا، وأربعة أشقاء، من شارع الصف وسط مدينة بيت لحم.


وأفادت مصادر أمنية، باعتقال قوات الاحتلال الطفل أحمد نضال صومان (17 عاما)، والأشقاء نور الدين (20 عاما) ومحمد ناجي صومان (25 عاما)، ونصر الله (24 عاما)، ومحمد عمر الهريمي (29 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.


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