حبس طبيب شهير كاد يتسبب في قتل المذيعة إيمان الحصري

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بمعاقبة طبيب شهير، تسبّب في إصابة المذيعة إيمان الحصري بأزمة صحية خطيرة، بالحبس عامين، وإلزامه بدفع كفالة مالية.



وتعود الواقعة إلى نيسان من العام 2021، حيث دخلت المذيعة الشهيرة إلى إحدى المستشفيات لإجراء جراحة في الأمعاء والقولون، وتدهورت حالتها بشكل مفاجئ وسريع كاد يعرضها للموت.

وتبيّن أن الطبيب الذي أجرى الجراحة ارتكب خطأ طبيا ما أدى لمعاودة إخضاعها لجراحة جديدة لإصلاحه، لكنه تسبب في عدة أخطاء أخرى أدت لخضوع المذيعة لـ 7 جراحات متتالية في 21 يوم.

وتفاقمت الحالة الصحية للمذيعة وتدهورت صحتها مجددا ما تتطلب نقلها للعلاج بالخارج، حيث تبيّن قيام الطاقم الطبي المعالج بإصلاح كافة الأخطاء وهو ما نجم عنه تحسن صحة المذيعة واستعادتها لعافيتها.

لبنان 24

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