التصويت ينطلق لانتخاب رئيس إدارة تايوان

MENAFN - Al Wakeel News)بدأ سكان تايوان التصويت لانتخاب رئيس إدارة الجزيرة وأعضاء المجلس التشريعي (أعلى هيئة تشريعية).

وقالت لجنة الانتخابات، إن مراكز الاقتراع فتحت أبوابها في الساعة 08:00 بالتوقيت المحلي في البلاد (03:00 بتوقيت موسكو). وفي هذا العام، سيتمكن من المشاركة في التصويت 19.5 مليون من سكان تايوان البالغ عددهم 23.4 مليون نسمة، أي كل من تجاوز عمره سن العشرين.



وسيستلم كل ناخب، ثلاث بطاقات اقتراع: اختيار رئيس الإدارة ونائبه، والتصويت للمرشحين لمنصب النواب البرلمانيين في الدائرة الإقليمية، والتصويت على القوائم الحزبية. ومن المتوقع أن تعلن النتائج في المساء. ويتم تحديد الفائز بأغلبية بسيطة من الأصوات، ولا توجد جولة ثانية في هذه الانتخابات.



وسيستمر التصويت ثماني ساعات. وستغلق مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي في البلاد (11:00 بتوقيت موسكو). ووفقا للتشريعات الحالية، يحظر إجراء استطلاعات الرأي قبل 10 أيام من الانتخابات وكذلك إجراء استطلاعات الرأي بعد الخروج من مراكز التصويت.



ويتنافس ثلاثة مرشحين على منصب رئيس الإدارة: لاي تشينغ -تي البالغ من العمر 64 عاما من الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، وهو يو البالغ من العمر 66 عاما من حزب الكومينتانغ المعارض، وكي وين زي البالغ من العمر 64 عاما من حزب شعب تايوان الوسطي. ويعتبر لاي تشينغ -تي المرشح الأوفر حظا في السباق الانتخابي.



روسيا اليوم