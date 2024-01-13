وفاة طالبة جامعيّة... سقطت من نافذة غرفتها في مصر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت محافظة بني سويف جنوب مصر واقعة مأساوية حيث سقطت طالبة بكلية الهندسة من نافذة غرفتها في المدينة الجامعية ما أدى لوفاتها.
وأثارت الواقعة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تأخر إنقاذ الطالبة وعدم وجود سيارة إسعاف تنقلها على الفور إلى المستشفى، ما أدى لاستمرار نزيفها ووفاتها.
وقال الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، إنّ الطالبة اختل توازنها أثناء قيامها بنشر "ملابسها" من الطابق الثالث، مشيرا إلى أن هذا ما أكدته زميلاتها المقيمات معها داخل مدينة الطالبات في الجامعة.
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