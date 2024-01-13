وفاة طالبة جامعيّة... سقطت من نافذة غرفتها في مصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهدت محافظة بني سويف جنوب مصر واقعة مأساوية حيث سقطت طالبة بكلية الهندسة من نافذة غرفتها في المدينة الجامعية ما أدى لوفاتها.

وأثارت الواقعة غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تأخر إنقاذ الطالبة وعدم وجود سيارة إسعاف تنقلها على الفور إلى المستشفى، ما أدى لاستمرار نزيفها ووفاتها.



وقال الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، إنّ الطالبة اختل توازنها أثناء قيامها بنشر "ملابسها" من الطابق الثالث، مشيرا إلى أن هذا ما أكدته زميلاتها المقيمات معها داخل مدينة الطالبات في الجامعة.

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