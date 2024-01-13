3560 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الحمل الكهربائي المُسجل يوم أمس على الشبكة ليصل إلى 3560 ميغاواط.
وقالت شركة الكهرباء الوطنية لـ " الوكيل الإخباري" إن ارتفاع الأحمال جاء مع تأثر المملكة بمنخفض جوي وبرودة الاجواء بشكل ملموس.
وأكدت أن الشبكة قادرة على استيعاب الاحمال بشكل متواصل خلال الشتاء الحالي، متوقعة أن يُسجل أعلى حمل لهذا الشتاء حاجز الـ 4300 ميغاواط.
وكان أعلى حمل كهربائي سُجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب الماضي.
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