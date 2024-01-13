3560 ميجاواط الحمل الكهربائي المسجل أمس في الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفع الحمل الكهربائي المُسجل يوم أمس على الشبكة ليصل إلى 3560 ميغاواط.



وقالت شركة الكهرباء الوطنية لـ " الوكيل الإخباري" إن ارتفاع الأحمال جاء مع تأثر المملكة بمنخفض جوي وبرودة الاجواء بشكل ملموس.



وأكدت أن الشبكة قادرة على استيعاب الاحمال بشكل متواصل خلال الشتاء الحالي، متوقعة أن يُسجل أعلى حمل لهذا الشتاء حاجز الـ 4300 ميغاواط.



وكان أعلى حمل كهربائي سُجل في تاريخ المملكة بلغ 4220 ميجاواط خلال آب الماضي.