الطاقة تنجز مبادرات ومشاريع التعدين في رؤية التحديث الاقتصادي 2023

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أنجزت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مبادرات ومشاريع قطاع التعدين الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي خلال العام 2023، وأقرت أولوياتها في البرنامج التنفيذي للرؤية.



وبحسب الوزارة، فانه تم توقيع 11 مذكرة تفاهم ضمن مبادرة تعظيم الفرص الاستثمارية في الصناعات الاستخراجية و3 مذكرات تعاون مع عدة شركات، كان أولها مع شركة تجانس لتملك وإقامة المشاريع التجارية بهدف إعداد خارطة معدنية، والمذكرة الثانية وقعت مع شركةCAPITAL بهدف التحري عن العناصر الأرضية النادرة المصاحبة لخام الفوسفات في منطقة الريشة، والثالثة مع شركة MBK لإجراء الدراسات المتعلقة بالثروات المعدنية في جنوب المملكة.

وأكدت الوزارة، أنها ستستكمل العمل على المبادرات خلال العام 2024 والانتقال في مذكرات التفاهم إلى مرحلة التعدين في الخامات المعدنية ذات القيمة المضافة في الصناعات الاستخراجية.

وقالت انها تسعى من خلال هذه المذكرات الى وضع الأردن على خريطة التعدين الإقليمية وحتى العالمية، انطلاقا من أهمية قطاع التعدين في رفد الاقتصاد الوطني بقيمة مضافة والتوسع في فرص العمل وصولا الى تحقيق التنمية المستدامة.

وانطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي التي عرفت قطاع التعدين بانه ذو قيمة صناعية عالية، أكدت الوزارة أنها تعمل من خلال مذكرات التفاهم على مضاعفة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي بناء على النتائج المأمولة التي تم التوصل إليها لغاية الآن وإعادة الزخم الاستثماري للقطاع.

وتضمن قطاع التعدين مبادرتين تمثلت الأولى بـإيجاد مظلة تنظيمية للمصادر الطبيعية، أما المبادرة الثانية جوهرها تشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية، وشملت المبادرة الأخيرة 5 أولويات من شأنها رفد قطاع التعدين بقيمة مضافة عالية وإبراز الثروات الوطنية والفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطاقة، بهدف إعادة الزخم الى القطاع وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فيه.

وبهدف إنشاء هيكل تنظيمي مؤسسي لإدارة المسوحات الجيولوجية وفق أفضل المعايير الدولية ضمن مبادرة إيجاد مظلة تنظيمية للمصادر الطبيعية، أنهت الوزارة مراجعة مهام الوحدات التنظيمية العاملة في قطاع التعدين ومقارنة مهامها مع الجهات العربية المماثلة، وتم إعداد تقرير المراجعة متضمنا التوصيات بالخصوص ورفع التقرير الى مجلس الوزراء.

وضمن مبادرة تشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية، انتهت الوزارة من إعداد الاستراتيجية الوطنية للتعدين والتي قامت بإعدادها شركة WOOD MAKENZIK، وتم رفع الاستراتيجية الوطنية للتعدين إلى مجلس الوزراء لإقرارها.

كما أطلقت الوزارة المنصة الالكترونية للفرص الاستثمارية للثروات المعدنية والبترول والصخر الزيتي gov والتي تتميز بالربط البيني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، حيث يمكن للمستثمرين حاليا التقدم بطلب للاستثمار إلكترونيا.

وأشارت الوزارة إلى أن إنشاء المنصة الالكترونية للفرص الاستثمارية جاء استجابة للأولوية الواردة ضمن مبادرات قطاع التعدين والمتمثلة بتشجيع الاستثمار في الثروات المعدنية الوطنية، موضحا أن هدف المنصة عرض الفرص الاستثمارية المتاحة في الثروات المعدنية (البازلت، السيليكا، الجبص، الدياتومايت، الكاولين، الدولومايت، الفلدسبار) بالإضافة الى البترول والصخر الزيتي.

وكانت وزارة الاستثمار أطلقت منصة الكترونية بعنوان "استثمر في الأردن" تضمنت العديد من مشاريع التعدين مثل تعدين واستخراج رمال السيليكا، استخراج الحجر الجيري، تعدين واستخراج الدياتومايت، استكشاف واستخراج الكاولين، استكشاف واستخراج الدولومايت، تعدين واستخراج الفلدسبار، استكشاف واستخراج الصخر الزيتي، واستكشاف البازلت وتصنيع ألياف البازلت.

وبشأن مراجعة قانون المصادر الطبيعية رقم 19 لسنة 2018 والأنظمة المنبثقة عنه، قامت الوزارة بمراجعة القانون وتوصلت اللجنة المشكلة بهذا الخصوص الى عدم حاجة القانون للتعديل، ويتم العمل حاليا على إعداد مشروع نظام معدل لنظام استغلال مشاريع البترول والصخر الزيتي والفحم الحجري والمعادن الاستراتيجية رقم 76 لسنة 2020.

وبهدف دراسة المعوقات في قطاع التعدين، قامت الوزارة بتقييم الوضع الحالي لقطاع التعدين وإعداد تقرير يتضمن أبرز المعيقات التي تواجه القطاع بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومع مجلس الشراكة في قطاع التعدين، وتم تضمين مخرجات التقرير ضمن استراتيجية قطاع التعدين.



وقالت الوزارة إن مذكرات التفاهم التي وقعتها، شملت مذكرة تفاهم مع الشركة المتكاملة للاستكشاف والتنقيب عن خام النحاس في منطقة ضانا، وثلاث مذكرات تفاهم مع الشركة العربية للتعدين للاستكشاف والتنقيب عن خام الفوسفات في الريشة وتعدين الذهب في جبل المبارك وتعدين خام الليثيوم في وادي فينان، إضافة إلى مذكرتي تفاهم مع شركة تسنيم العُمانية للاستكشاف والتنقيب عن خام الفوسفات في منطقة الريشة والبوتاس الصخري في منطقة لسان البحر الميت.

كما شملت مذكرتي تفاهم مع شركة سولفست للاستكشاف والتنقيب عن خام النحاس في منطقة أبو خشيبة، وخام الذهب في ذات المنطقة، ومذكرة تفاهم مع شركة البوتاس العربية للاستكشاف والتنقيب عن خام الليثيوم في منطقة البحر الميت، ومذكرة تفاهم مع شركة البيئة الجديدة لاستخراج العناصر الأرضية النادرة في منطقة دبيديب /جنوب الأردن، ومذكرة تفاهم مع شركة MBK للاستكشاف والتنقيب عن خام النحاس في وادي ملقا جنوب البحر الميت.

وتضمّن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام (2023-2025) عدداً من الأولويات الخاصة بالوزارة، حيث تسعى هذه الأولويات إلى تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية؛ وتبنّي إصلاحات هيكلية تعزز من تنافسية الاقتصاد الأردني، والعمل على ترويج عدد من المشاريع الكبرى والاستراتيجية لخلق قيمة مضافة على النشاط الاقتصادي.

