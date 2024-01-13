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اصطادا سمكة وزنها 71 كيلوغراماً في تركيا - صور

1/13/2024 2:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدر رجلان تركيان مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بعدما تمكنا من اصطياد سمكة كبيرة لأول مرة في حياتهما.

وقد تحوّل الرجلان إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد عقب التقاطهما الصور مع سمكة تبلغ من الوزن 71 كيلوغراماً ويبلغ طولها مترين.







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