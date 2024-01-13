اصطادا سمكة وزنها 71 كيلوغراماً في تركيا - صور
التاريخ
1/13/2024 2:11:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تصدر رجلان تركيان مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بعدما تمكنا من اصطياد سمكة كبيرة لأول مرة في حياتهما.
وقد تحوّل الرجلان إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد عقب التقاطهما الصور مع سمكة تبلغ من الوزن 71 كيلوغراماً ويبلغ طولها مترين.
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