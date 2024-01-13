انتشال جثامين 20 شهيدا في حي الدرج بغزة
التاريخ
1/13/2024 2:11:55 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بانتشال جثامين 20 شهيدا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج بمدينة غزة فجر اليوم السبت.
يأتي ذلك مع تواصل الاشتباكات وغارات الاحتلال على وسط قطاع غزة منذ صباح اليوم.
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