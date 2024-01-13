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انتشال جثامين 20 شهيدا في حي الدرج بغزة

1/13/2024 2:11:55 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد الدفاع المدني في قطاع غزة بانتشال جثامين 20 شهيدا إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في حي الدرج بمدينة غزة فجر اليوم السبت.


يأتي ذلك مع تواصل الاشتباكات وغارات الاحتلال على وسط قطاع غزة منذ صباح اليوم.

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