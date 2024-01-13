نيويورك تايمز: أميركا تجمع معلومات استخباراتية عن حماس لإسرائيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن وكالة الاستخبارات الأميركية (CIA) ووزارة الدفاع شكلتا فريقا لجمع معلومات عن قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لتقديم المعلومات إلى إسرائيل، وذلك بأمر من مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.



وذكرت الصحيفة أن الفريق الاستخباراتي الأميركي يجمع معلومات أيضا عن مكان المحتجزين في غزة، فيما رفع البيت الأبيض أولوية جمع المعلومات الاستخباراتية عن قادة حركة حماس.



وأشارت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح مدى أهمية المعلومات الاستخباراتية التي تجمعها واشنطن لإسرائيل، إذ لم تسفر عن استهداف أي قيادي بارز في حركة حماس داخل غزة حتى الآن.



وأضافت الصحيفة أن الفريق الاستخباراتي الأميركي لا يجمع معلومات عن قادة حماس أو نشاطها في المستوى المتوسط أو المنخفض، بل كثف عمليات جمع المعلومات عن قادة حماس البارزين من خلال زيادة رحلات المسيّرات فوق غزة.



كما زاد الفريق الاستخباراتي الأميركي من جهوده لاعتراض الاتصالات بين مسؤولي حركة حماس.