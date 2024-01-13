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اشتباكات ضارية وسط قطاع غزة

1/13/2024 1:12:05 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مراسل الجزيرة وقوع اشتباكات ضارية وقصف إسرائيلي متواصل شرق دير البلح والمغازي وسط قطاع غزة.


ومنذ ساعات الصباح الأولى، تُسمع أصوات إطلاق نار كثيف شرق دير البلح، لا سيما في محيط مستشفى شهداء الأقصى، الذي أعلن أمس نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي تماما، مما يعرض حياة الخدج والمصابين في العناية المركزة للخطر.

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