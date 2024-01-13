اشتباكات ضارية وسط قطاع غزة
التاريخ
1/13/2024 1:12:05 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد مراسل الجزيرة وقوع اشتباكات ضارية وقصف إسرائيلي متواصل شرق دير البلح والمغازي وسط قطاع غزة.
ومنذ ساعات الصباح الأولى، تُسمع أصوات إطلاق نار كثيف شرق دير البلح، لا سيما في محيط مستشفى شهداء الأقصى، الذي أعلن أمس نفاد الوقود وانقطاع التيار الكهربائي تماما، مما يعرض حياة الخدج والمصابين في العناية المركزة للخطر.
MENAFN13012024000208011052ID1107715773
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.