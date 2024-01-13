كم بلغت أسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم ؟

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
بلغت الكميات الواردة للسوق المركزي اليوم 4104.794 طن من الخضار والفواكه والورقيات فيما بلغت الكميات الواردة لساحة الصادرات بالسوق 259.841 طن .
واستقرت أسعار غالبية الأصناف من الخضار والفاكهة في السوق المركزي حيث سجل سعر البندورة بين 10 و 20 قرشا للكيلو ، وسعر الخيار بين 30 و 50 قرشا للكيلو .
وتالياً نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفاكهة بالسوق المركزي اليوم :
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