(MENAFN
- Amman Net)
محكمة العدل الدولية تعقد الخميس جلستها الأولى للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة
مصدر عسكري ينفي ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول استدعاء متقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية
صندوق النقد الدولي يتيح للأردن 190 مليون دولار دفعة أولى من برنامجه الجديد الممتد لمدة أربع سنوات بقيمة 1.2 مليار دولار
مديرية الأمن العام تحذر من الأجواء المتوقعة في الساعات القادمة، في ظل تدني مدى الرؤية الأفقية وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.
مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف "فوري" لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر بتأييد 11 عضوا وامتناع 4 عن التصويت
يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مرصد الفعاليات 2024-01-13 طقس المملكة اليوم السبت
علي جادالله عمان نت -تكون الأجواء اليوم السبت، باردة وغائمة جزئيا مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول، مع بقاء الفرصة مهيأة في ساعات
اقرأ المزيد 2024-01-13 وفيات المملكة اليوم السبت
اسامة محمد الربيحات وفاء احمد محمد ابو زيد اسمهان حسني الجعفري البرتين جريس توفيق قبعين تغريد احمد علي احمد خليل احمد المصري مريم احمد عبد السلام أبو
اقرأ المزيد 2024-01-12 وفيات المملكة اليوم الجمعة
عبدالرحمن محمد الفطافطة لينا وسيم جريس داؤد صبحية عبداللطيف يوسف القدومي جميل محمود خضر حموده سليم اسماعيل اسعد الراميني عادل نمر مصطفى جابر اللحام
اقرأ المزيد 2024-01-11 المياه تضبط حفارة مخالفة في سحاب
ضبطت وزارة المياه والري حفارة مخالفة في منطقة سحاب / رجم الشامي داخل إحدى المزارع وبالتعاون مع الأجهزة المختصةضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة
اقرأ المزيد 2024-01-11 طقس المملكة اليوم الخميس - أجواء ماطرة وباردة في أغلب المناطق اليوم وغدًا
علي جادالله عمان نت - يطرأ اليوم الخميس، انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر
اقرأ المزيد 2024-01-11 وفيات المملكة اليوم الخميس
فايزة يوسف علي الفاعوري شاهر علي عثمان حسنين مايكل فرحان فريد النمري سميحة حامد صلاح الدين الجمزاوي إبراهيم محيسن العوايشة عبدالحليم فريح حسين الوليدي
اقرأ المزيد 2024-01-10 طقس المملكة اليوم الأربعاء - تتأثر المملكة ليلاً بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي
علي جادالله عمان نت -يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت
اقرأ المزيد 2024-01-10 وفيات المملكة اليوم الأربعاء
نعمة محمد حسن البدور - من مسجد مستشفى حمزة أمنة احمد موسى حماد عوينه . من مسجد مقبرة سحاب سوسن اسعد احمد المبروك - من مسجد ابو نصير حامد احمد محمود
اقرأ المزيد 2024-01-09 41 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلي
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الثلاثاء، عند 41 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.30 دينار
اقرأ المزيد 2024-01-09 طقس المملكة اليوم الثلاثاء
علي جادالله عمان نت - تكون الأجواء اليوم الثلاثاء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم
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