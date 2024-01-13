MENAFN - Amman Net)محكمة العدل الدولية تعقد الخميس جلستها الأولى للنظر في قضية رفعتها جنوب إفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة "إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزةمصدر عسكري ينفي ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي حول استدعاء متقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنيةصندوق النقد الدولي يتيح للأردن 190 مليون دولار دفعة أولى من برنامجه الجديد الممتد لمدة أربع سنوات بقيمة 1.2 مليار دولارمديرية الأمن العام تحذر من الأجواء المتوقعة في الساعات القادمة، في ظل تدني مدى الرؤية الأفقية وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف "فوري" لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر بتأييد 11 عضوا وامتناع 4 عن التصويتيطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. مرصد الفعاليات 2024-01-13 طقس المملكة اليوم السبت

علي جادالله عمان نت -تكون الأجواء اليوم السبت، باردة وغائمة جزئيا مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول، مع بقاء الفرصة مهيأة في ساعات

اقرأ المزيد 2024-01-13 وفيات المملكة اليوم السبت

اسامة محمد الربيحات وفاء احمد محمد ابو زيد اسمهان حسني الجعفري البرتين جريس توفيق قبعين تغريد احمد علي احمد خليل احمد المصري مريم احمد عبد السلام أبو

اقرأ المزيد 2024-01-12 وفيات المملكة اليوم الجمعة

عبدالرحمن محمد الفطافطة لينا وسيم جريس داؤد صبحية عبداللطيف يوسف القدومي جميل محمود خضر حموده سليم اسماعيل اسعد الراميني عادل نمر مصطفى جابر اللحام

اقرأ المزيد 2024-01-11 المياه تضبط حفارة مخالفة في سحاب

ضبطت وزارة المياه والري حفارة مخالفة في منطقة سحاب / رجم الشامي داخل إحدى المزارع وبالتعاون مع الأجهزة المختصةضمن الحملات التفتيشية المستمرة لحملة

اقرأ المزيد 2024-01-11 طقس المملكة اليوم الخميس - أجواء ماطرة وباردة في أغلب المناطق اليوم وغدًا

علي جادالله عمان نت - يطرأ اليوم الخميس، انخفاض ملموس على درجات الحرارة؛ لتصبح الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة، مع هطول الأمطار بين الحين والآخر

اقرأ المزيد 2024-01-11 وفيات المملكة اليوم الخميس

فايزة يوسف علي الفاعوري شاهر علي عثمان حسنين مايكل فرحان فريد النمري سميحة حامد صلاح الدين الجمزاوي إبراهيم محيسن العوايشة عبدالحليم فريح حسين الوليدي

اقرأ المزيد 2024-01-10 طقس المملكة اليوم الأربعاء - تتأثر المملكة ليلاً بكتلة هوائية باردة ورطبة في مقدمة منخفض جوي

علي جادالله عمان نت -يطرأ اليوم الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة لتسود أجواء باردة نسبيا في أغلب المناطق ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت

اقرأ المزيد 2024-01-10 وفيات المملكة اليوم الأربعاء

نعمة محمد حسن البدور - من مسجد مستشفى حمزة أمنة احمد موسى حماد عوينه . من مسجد مقبرة سحاب سوسن اسعد احمد المبروك - من مسجد ابو نصير حامد احمد محمود

اقرأ المزيد 2024-01-09 41 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلي

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الثلاثاء، عند 41 دينارا لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 39.30 دينار

اقرأ المزيد 2024-01-09 طقس المملكة اليوم الثلاثاء

علي جادالله عمان نت - تكون الأجواء اليوم الثلاثاء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم



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