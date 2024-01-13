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انخفاض مؤشر داو جونز واستقرار مؤشرات الأسهم الأميركية الأخرى

1/13/2024 1:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت مؤشرات الأسهم الأميركية، الليلة الماضية، فيما استقر سعر النفط الخام الأميركي (وست تكساس) عند 72 دولارا للبرميل الواحد.


وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي، الجمعة 118 نقطة، ليصل الى 37592 نقطة، فيما استقر مؤشر (نازداك) الذي يركز على التكنولوجيا الثقيلة، عند 14972 نقطة.


وارتفع مؤشر (S&P500) نحو 3 نقاط ليصل إلى 4783 نقطة، وانخفض مؤشر (رسل 2000)، وهو مؤشر الشركات لرؤوس الأموال الصغيرة، 4 نقاط ليصل الى 1950 نقطة.

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