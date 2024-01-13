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أسعار شحن الحاويات عالمياً تواصل الارتفاع بسبب اضطرابات البحر الأحمر

1/13/2024 1:11:34 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مسؤولون بقطاع الشحن البحري، إن أسعار شحن الحاويات عبر المسارات العالمية الرئيسية قفزت هذا الأسبوع، إذ أثارت الضربات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن مخاوف من إطالة أمد الاضطرابات على صعيد التجارة العالمية بالبحر الأحمر، وهو واحد من أكثر المسارات البحرية ازدحاما في العالم.


وارتفع مؤشر شنغهاي القياسي للشحن بالحاويات بأكثر من 16 % على أساس أسبوعي إلى 2206 نقاط، كما ارتفع المؤشر الذي يقيس الأسعار الفورية للشحن بالحاويات من موانئ الصين 114%.


وتتجنب أغلب سفن الحاويات المرور في قناة السويس القريبة، وهي طريق مختصر من آسيا إلى أوروبا يمر خلاله ما يقرب من ثلث شحنات سفن الحاويات.


وأدى التصعيد الأخير إلى إثارة المخاوف من أن تتجنب ناقلات النفط وناقلات البضائع السائبة، التي تنقل سلعا حيوية مثل الحبوب، الابحار عبر البحر الأحمر، وهو ما يهدد بجولة جديدة من التضخم العالمي.


ونفذت طائرات حربية وسفن وغواصات أمريكية وبريطانية عشرات الهجمات على أنحاء اليمن ردا هجمات على قوات جماعة الحوثي وتعطيل حركة الشحن في البحر الأحمر.

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