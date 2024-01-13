انسحاب النجوم يهدد دراما رمضان 2024

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - لأسباب فنية، وأخرى مادية، انسحب عدد لا بأس به من نجوم الدراما الرمضانية هذا العام، في وقت أصبحت العديد من الأعمال الفنية مهددة بتأخيرها أو توقفها.
ويعتبر الفنان محمود عبد المغني، واحداً من الفنانين الذين اعتذروا عن عدم تواجدهم ضمن بطولة مسلسل جري الوحوش، نظراً لانشغاله بتصوير أعمالٍ فنية أخرى، أدت لصعوبة التنسيق بين مواعيد التصوير.
وبعد مرور 23 عاماً على تقديم مسلسل "عائلة الحاج متولي"، الذي حصد نجاحاً باهراً في وقت عرضه، يعود المسلسل في جزء ثان بعنوان "أولاد الحاج متولي"، ويعاني العمل المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2024، عدة اعتذارات متتالية بين فريق عمله من النجوم.
وبدأت سلسلة الانسحابات من الفنانة رانيا يوسف، التي تعد أحد أبطال المسلسل، ثم توالى الأمر بعد ذلك باعتذار الفنانة وفاء عامر ولحقت بها الفنانة نيرمين الفقي.
وعلى غرار يوسف والفقي وعامر، انسحب النجم السوري كرم الشعراني من بطولة مسلسل "تاج"، الذي يجتمع في بطولته تيم حسن و بسام كوسا، بعد أكثر من 14 عاماً.
وأكد الشعراني في تصريحاته لوسائل إعلام محلية، أن الانسحاب جاء بعد أن قررت الشركة المنتجة لمسلسل "كسر عضم 2" استكمال عمليات تصويره، بعد توقف دام عدة أشهر، ما جعله في مأزق من تواجده للتصوير والتنسيق بين المسلسلين.
يذكر أن الجزء الأول من مسلسل
"كسر عضم" السوري الاجتماعي، حصد عدة نجاحات وجوائز
أثناء عرضه في 2022، وكانت شخصية الفنان كرم شعراني المعروف بـ" هيثم" قد حصدت شهرة واسعة، إذ أكد الشعراني أنه "لم يفضل مسلسل كسر عضم عن تاج".
وبيّن الشعراني أنه تواصل مع شركة الصباح المنتجة للعمل، والمخرج سامر برقاوي، واعتذر لهم، وتم حل الموضوع والانسحاب بشكل ودي.
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