انسحاب النجوم يهدد دراما رمضان 2024

MENAFN - Khaberni) خبرني - لأسباب فنية، وأخرى مادية، انسحب عدد لا بأس به من نجوم الدراما الرمضانية هذا العام، في وقت أصبحت العديد من الأعمال الفنية مهددة بتأخيرها أو توقفها.

ويعتبر الفنان محمود عبد المغني، واحداً من الفنانين الذين اعتذروا عن عدم تواجدهم ضمن بطولة مسلسل جري الوحوش، نظراً لانشغاله بتصوير أعمالٍ فنية أخرى، أدت لصعوبة التنسيق بين مواعيد التصوير.

وبعد مرور 23 عاماً على تقديم مسلسل "عائلة الحاج متولي"، الذي حصد نجاحاً باهراً في وقت عرضه، يعود المسلسل في جزء ثان بعنوان "أولاد الحاج متولي"، ويعاني العمل المقرر عرضه ضمن سباق رمضان 2024، عدة اعتذارات متتالية بين فريق عمله من النجوم.

وبدأت سلسلة الانسحابات من الفنانة رانيا يوسف، التي تعد أحد أبطال المسلسل، ثم توالى الأمر بعد ذلك باعتذار الفنانة وفاء عامر ولحقت بها الفنانة نيرمين الفقي.

وعلى غرار يوسف والفقي وعامر، انسحب النجم السوري كرم الشعراني من بطولة مسلسل "تاج"، الذي يجتمع في بطولته تيم حسن و بسام كوسا، بعد أكثر من 14 عاماً.

وأكد الشعراني في تصريحاته لوسائل إعلام محلية، أن الانسحاب جاء بعد أن قررت الشركة المنتجة لمسلسل "كسر عضم 2" استكمال عمليات تصويره، بعد توقف دام عدة أشهر، ما جعله في مأزق من تواجده للتصوير والتنسيق بين المسلسلين.

يذكر أن الجزء الأول من مسلسل

"كسر عضم" السوري الاجتماعي، حصد عدة نجاحات وجوائز

أثناء عرضه في 2022، وكانت شخصية الفنان كرم شعراني المعروف بـ" هيثم" قد حصدت شهرة واسعة، إذ أكد الشعراني أنه "لم يفضل مسلسل كسر عضم عن تاج".

وبيّن الشعراني أنه تواصل مع شركة الصباح المنتجة للعمل، والمخرج سامر برقاوي، واعتذر لهم، وتم حل الموضوع والانسحاب بشكل ودي.