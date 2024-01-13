ظنوا أنها حلوى.. نقل 3 أشخاص للمستشفى تناولوا مسحوق غسيل

نُقل ثلاثة أشخاص إلى المستشفى في تايوان بعدما تناولوا نوعاً من مسحوق الغسيل في صورة كبسولات، وذلك بعدما ظنوا أنها حلويات.

وذكر موقع صحيفة «إندبندنت» البريطانية، نقلاً عن وسائل إعلام تايوانية، أنه تم توزيع المنظفات هدية مجانية خلال حملة الانتخابات الرئاسية في تايوان، ما دفع البعض إلى تناولها بالخطأ.

وأوضحت وسائل الإعلام أن المنظفات كانت ملفوفة في عبوة شفافة وعليها صور مرشح الحزب القومي هو يو-إيه، ومكتوب على الحقيبة عبارة «التصويت لرقم 3».

ولفتت إلى أنه تم توزيع نحو 460 ألف كبسولة، وكان من بين الذين تناولوها رجل يبلغ من العمر 80 عاماً، وامرأة تبلغ من العمر 86 عاماً، وخضعوا جميعاً لغسيل معدة في المستشفى.

وقرر المسؤولون عن الحملة الانتخابية في تايوان عدم تكرار تلك التجربة المأساوية، موضحين أنهم لن يوزعوا هذا النوع من المواد مرة أخرى.

وتعهدوا بأنهم سيبينون للناس بعد ذلك أن تلك المواد التي تُوزع ما هي إلا كرات غسيل، وليست حلوى.

يُذكر أن واقعة مشابهة حدثت من قبل؛ إذ استخدمت فتاة نوعاً من الغراء على أنه قطرة للعين.

وشاركت الفتاة، التي تدعى ليد، وتبلغ من العمر 23 عاماً، محنتها المروعة على «تيك توك»، حيث حثت الناس على التحقق دائماً من الملصقات قبل استعمال أي شيء.

وذكرت أنها اضطرت إلى استعمال نوع من المرهم يعمل على إذابة الغراء، وبعد العديد من المحاولات الفاشلة، قام الأطباء بفتح عينها بواسطة أداة معدنية.