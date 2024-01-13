مئات الفائزين في سحوبات الذهب الكبرى خلال مهرجان دبي للتسوق

(MENAFN
- Tales & Heads) تواصل الدورة التاسعة والعشرون من مهرجان دبي للتسوق تقديم المفاجآت والعروض ضمن موسم مليء بالسحوبات والجوائز القيمة وأجواء مرحة ومبهجة للمتسوقين. وتتضمن تلك الجوائز مبالغ نقدية وسيارات، وأميال سكاي واردز من طيران الإمارات ونقاط إضافية من برامج الولاء. وسيكون مئات المتسوقين على موعد للفوز بجوائز إجمالية تبلغ 25 كيلوغراماً من الذهب خلال مهرجان دبي للتسوق هذا العام.
وقال عبد الله الأميري، مدير إدارة الحملات الترويجية والسحوبات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يشتهر مهرجان دبي للتسوق بجوائزه القيمة وفرص الفوز للمتسوقين، ويتطلع سكان دبي وزوارها لعيش هذه التجربة كل عام. ويساهم شركاؤنا الكرام، مثل مجموعة دبي للمجوهرات، بدور حيوي في توفير تلك التجارب السعيدة التي تخلق أجواءً من الفرح والتشويق للمتسوقين. ونتوجه في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالشكر والتقدير لجميع شركائنا الاستراتيجيين الذين يعملون معنا لضمان رفع سقف توقعات المتسوقين في كل دورة من دورات المهرجان وتوفير المزيد من فرص الفوز بالجوائز، ما يعزز من مكانة دبي كوجهة رائدة للتسوق على مستوى العالم".
ونعرض فيما يلي بعض قصص الفائزين بجائزة 250 غراماً من الذهب حتى الآن وما يعتزمون فعله بجوائزهم.
استغلت جينج وان وجودها في مطار دبي خلال رحلتها إلى وجهتها النهائية لشراء قطعتين من الذهب بوزن أوقية واحدة خلال مهرجان دبي للتسوق. وعندما سمعت أنها واحدة من الفائزين، قالت لنا: "ترمز قطعة الذهب المزخرفة بنقش التنين إلى 'تحقيق النجاح' في التراث الصيني، وكانت هدية مثالية لابنتي الكبرى خلال فترة تقديمها طلباً للالتحاق بالجامعة. أما القطعة الذهبية الأخرى المزخرفة بنقش الباندا فهي لعائلتي لأننا جميعاً نحب الباندا. أنا سعيدة جداً بحظنا وممتنة للغاية لوجودي في دبي خلال مهرجان دبي للتسوق. سنحتفظ بجائزتنا ككنز عائلي بسبب معناها الإيجابي، وآمل أن تحقق ابنتي حلمها بالالتحاق بالجامعة وأن تنعم عائلتي بالسعادة والنجاح الدائم".
ويقيم شاراث في دبي، وهذه هي المرة الأولى التي يفوزبها بجائزة ذهبية، ولم يصدق الخبر عندما سمعه. وتحدث عن مشاعره عند معرفته بالجائزة وقال: "بعد 12 عاماً من المشاركة في العديد من السحوبات، لم أتخيل أن أفوز بجائزة من الذهب. في البداية، لم أصدق، واعتقدت أنها مزحة أو خدعة. ولكن كان فوزي حقيقة جلبت معها الكثير من الفرحة لنا. ويعود الفضل في هذا الفوز إلى ابنتي نيتيكشا التي تبلغ من العمر 10 أشهر، حيث اشترينا لها قطعة ذهبية من "مالابار جولد أند دايموندز" (Malabar Gold and Diamonds)، ما أتاح لنا فرصة الفوز بهذه الجائزة الرائعة".
ومن الفائزين أيضاً سانجيتا التي تقيم في دبي وتسوقت من مجوهرات كاليان (Kalyan Jewellers)، حيث تحولت رحلتها للتسوق إلى أول فوز لها في سحوبات مهرجان دبي للتسوق. وقالت سانجيتا: "أقدر مبادئ الشفافية والنزاهة أثناء سحب الجوائز، ما يوفر فرصة حقيقية لأشخاص مثلي لتجربة لحظة تغيّر حياتهم. إن التزام فريق مهرجان دبي للتسوق ومجموعة دبي للمجوهرات بالنزاهة زاد من أهمية المشاركة في تلك السحوبات. وبهذه المناسبة، أتوجه بالشكر للفريق بأكمله الذي يعمل وراء الكواليس بجد واجتهاد لجعل هذه اللحظات واقعية، حيث كان لجهودهم تأثير كبير على حياتي وعلى حياة الكثيرين الذين يشاركون في هذه الرحلة الرائعة أيضاً. أشكرهم على هذه الفرصة الاستثنائية، وأنا سعيدة ومتحمسة لما يمكنني فعله بهذه الجائزة الرائعة".
كما كان الفوز من نصيب أسوين من الهند المقيم في دبي والذي اشترى قطعة ذهبية من "مالابار جولد أند دايموندز"، وعلق بقوله: "في البداية، اعتقدت أن الأمر غير حقيقي، حتى استقبلت العديد من المكالمات التي هنأتني بالفوز، ومنها مكالمة هاتفية من "مالابار جولد". تعني هذه الجائزة لي الكثير، وأخطط لإرسال مبلغ مالي إلى عائلتي".
تعتبر سحوبات مجموعة دبي للمجوهرات من السحوبات الأساسية في مهرجان دبي للتسوق، حيث تقدم فرصاً للفوز بجوائز كبيرة من خلال شراء مجوهرات من الذهب أو الألماس أو البلاتين أو اللؤلؤ في المتاجر المشاركة في المهرجان. وتتواصل أجواء التشويق في أكثر من 270 متجراً لبيع الذهب والمجوهرات مشاركة في المهرجان ومنتشرة في جميع أنحاء دبي، حيث سيستفيد المتسوقون من الفرص المتبقية للفوز حتى ختام المهرجان في 14 يناير.
يمكن بسهولة المشاركة في سحوبات الذهب الكبرى لمجموعة دبي للمجوهرات، كل ما عليكم فعله هو شراء قطع ذهبية ومجوهرات بقيمة تتجاوز 500 درهم من المتاجر المشاركة في مهرجان دبي للتسوق للحصول على قسيمة واحدة. كما يمكنكم إنفاق أكثر من 500 درهم على مجوهرات من الألماس أو اللؤلؤ أو البلاتين للحصول على قسيمتين لتعزيز فرصكم بالفوز وذلك حتى 14 يناير الجاري.
يتم إجراء السحوبات يوماً بعد يوم بالتبادل مع السحوبات الرقمية، حيث يحصل 72 فائزاً على ¼ كيلو من الذهب لكل منهم، كما تشهد السحوبات الرقمية أيضاً حصول 200 فائز على 10 جرامات من الذهب لكل منهم. أما في اليوم الأخير من المهرجان، سيقام السحب الكبير على 5 كيلوغرامات من الذهب سيتم توزيعها على 20 فائزاً بالتساوي.
يحظى مهرجان دبي للتسوق بدعم من الراعي الرئيسي جمبو للإلكترونيات، وعدد من الشركاء الاستراتيجيين مثل: مجموعة الفطيم "دبي فستيفال سيتي مول" و"فستيفال بلازا"، والسيف، ومجموعة الزرعوني "ميركاتو"، ومجموعة عبد الواحد الرستماني، و"بلوواترز"، و"سيتي ووك"، وطيران الإمارات، و"إينوك"، واتصالات من e&، وماجد الفطيم "مول الإمارات"، و"سيتي سنتر مردف"، و"سيتي سنتر ديرة"، ونخيل مولز "ابن بطوطة مول"، و"سوق التنين 2"، و"بالم ويست بييتش"، و"نخيل مول"، و"ذا فيو"، و"ذا بييتش"، و"ذا أوتلت فيليدج".
استمتعوا بتجربة ترفيهية ومغامرات استثنائية للجميع كل يوم مع الدورة التاسعة والعشرين من مهرجان دبي للتسوق من 8 ديسمبر 2023 وحتى 14 يناير 2024، استمتعوا بالطقس المنعش ورؤية مدينة دبي في أفضل حلّة لها خلال أروع وقت في السنة. وتنتظركم خلال المهرجان العديد من المغامرات المشوقة، والتجارب الرائعة، والأنشطة الترفيهية الاستثنائية على مدار 38 يوماً. ويعدكم مهرجان دبي للتسوق بتقديم أفضل التجارب في التسوّق، والتي تضم العروض والتخفيضات الهائلة والأسواق والمعارض المؤقتة التي تقدّم منتجات لعلامات تجارية محلية حصرية وأخرى عالمية فاخرة، وغيرها من العروض الترويجية التي يفضلها عشاق التسوق.
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