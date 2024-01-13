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الاحتلال ينسحب من قلقيلية بعد فشله في اعتقال فلسطيني مطارد

1/13/2024 12:15:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد ناشطون بأن قوات الاحتلال انسحبت فجر اليوم من قلقيلية شمالي الضفة الغربية بعيد فشلها في اعتقال أحد الفلسطينيين المطاردين.


وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أن قوة خاصة إسرائيلية داهمت منزل الفلسطيني المطارد.


وقالت المصادر إن شبانا أشعلوا الإطارات المطاطية في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية خلال التصدي للاقتحام الإسرائيلي.


وبحسب الناشطين، فإن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة عزون شرق قلقيلية.

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