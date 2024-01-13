الاحتلال ينسحب من قلقيلية بعد فشله في اعتقال فلسطيني مطارد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد ناشطون بأن قوات الاحتلال انسحبت فجر اليوم من قلقيلية شمالي الضفة الغربية بعيد فشلها في اعتقال أحد الفلسطينيين المطاردين.
وكانت مصادر فلسطينية ذكرت أن قوة خاصة إسرائيلية داهمت منزل الفلسطيني المطارد.
وقالت المصادر إن شبانا أشعلوا الإطارات المطاطية في حي كفر سابا بمدينة قلقيلية خلال التصدي للاقتحام الإسرائيلي.
وبحسب الناشطين، فإن قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة عزون شرق قلقيلية.
MENAFN13012024000208011052ID1107715686
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.