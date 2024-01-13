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قصف إسرائيلي على جنوبي ووسط قطاع غزة

1/13/2024 12:15:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد ناشطون فلسطينيون بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ فجر اليوم السبت غارات جديدة على وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تدور معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة.


وقال الناشطون إن قوات الاحتلال نفذت أيضا قصفا مدفعيا في محيط مخيمات النصيرات والبريج والمغازي وسط القطاع.

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