قصف إسرائيلي على جنوبي ووسط قطاع غزة

قصف إسرائيلي على جنوبي ووسط قطاع غزة
التاريخ
1/13/2024 12:15:02 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد ناشطون فلسطينيون بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ فجر اليوم السبت غارات جديدة على وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث تدور معارك ضارية بين المقاومة وقوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة.
وقال الناشطون إن قوات الاحتلال نفذت أيضا قصفا مدفعيا في محيط مخيمات النصيرات والبريج والمغازي وسط القطاع.
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