غارات أميركية جديدة تستهدف اليمن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف للحوثيين في اليمن فجر اليوم، وذلك بعد مضي 24 ساعة على غارات مشتركة مع بريطانيا استهدفت عدة مواقع لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى بهدف ما تسمينه إضعاف قدرات جماعة الحوثي على شن هجمات في البحر الأحمر.



ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله إن الضربات الجديدة في اليمن استهدفت منشأة رادار يستخدمها الحوثيون، وأشار إلى أن الغارات أقل نطاقا بكثير من سابقتها ونفذتها واشنطن بشكل منفرد.



وقال مسؤولون أميركيون لوكالة أسوشيتد برس إن الموقع الذي استهدفته الضربة الأميركية الجديدة في اليمن كان يشكل تهديدا، في حين نقلت شبكة إن بي سي عن مسؤولين أميركيين أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية نفذت الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن.



وقد تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت لعدد من الغارات الأميركية البريطانية وفق ما أعلنت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين.



من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجار في الجهة الشمالية من صنعاء.

وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا فجر أمس عشرات الغارات على مواقع للحوثيين في صنعاء ومحافظات أخرى بينها الحديدة وصعدة وحجة وتعز بحجة الرد على الهجمات التي تشنها الجماعة على سفن في البحر الأحمر وباب المندب.

