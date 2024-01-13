غارات أميركية جديدة تستهدف اليمن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف للحوثيين في اليمن فجر اليوم، وذلك بعد مضي 24 ساعة على غارات مشتركة مع بريطانيا استهدفت عدة مواقع لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى بهدف ما تسمينه إضعاف قدرات جماعة الحوثي على شن هجمات في البحر الأحمر.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله إن الضربات الجديدة في اليمن استهدفت منشأة رادار يستخدمها الحوثيون، وأشار إلى أن الغارات أقل نطاقا بكثير من سابقتها ونفذتها واشنطن بشكل منفرد.
وقال مسؤولون أميركيون لوكالة أسوشيتد برس إن الموقع الذي استهدفته الضربة الأميركية الجديدة في اليمن كان يشكل تهديدا، في حين نقلت شبكة إن بي سي عن مسؤولين أميركيين أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية نفذت الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن.
وقد تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت لعدد من الغارات الأميركية البريطانية وفق ما أعلنت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين.
من جهته، أفاد مراسل الجزيرة بسماع دوي انفجار في الجهة الشمالية من صنعاء.
وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا فجر أمس عشرات الغارات على مواقع للحوثيين في صنعاء ومحافظات أخرى بينها الحديدة وصعدة وحجة وتعز بحجة الرد على الهجمات التي تشنها الجماعة على سفن في البحر الأحمر وباب المندب.
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