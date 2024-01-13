اخر تطورات المنخفض الجوية في المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء نهار اليوم باردة وغائمة جزئيا مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول، مع بقاء الفرصة مهيأة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة وفق الارصاد الجوية.



وأضافت الأرصاد في نشرتها اليومية ان الأجواء باردة بوجه عام ومع ساعات متأخرة من الليل تزداد كميات الغيوم خاصة في شمال المملكة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.



وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.

