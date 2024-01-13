اخر تطورات المنخفض الجوية في المملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - تكون الأجواء نهار اليوم باردة وغائمة جزئيا مع تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية والبادية والسهول، مع بقاء الفرصة مهيأة في ساعات الصباح الباكر لهطول زخات خفيفة من المطر في شمال المملكة، بينما تسود أجواء لطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة وفق الارصاد الجوية.
وأضافت الأرصاد في نشرتها اليومية ان الأجواء باردة بوجه عام ومع ساعات متأخرة من الليل تزداد كميات الغيوم خاصة في شمال المملكة، وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
وحذرت من خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية وبعض مناطق البادية والسهول ومن خطر الإنزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
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