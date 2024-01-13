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نحو 29 ألف طالب يتقدمون لامتحان التوجيهي اليوم

1/13/2024 12:15:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتوجه السبت، 28702 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) الدورة التكميلية في يومه العاشر وما قبل الأخير، من أصل 81.614 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، موزعين على الفروع كافة.


وقالت الوزارة إن الطلبة سيتقدمون اليوم لمباحث العلوم الحياتية، واللغة العربية، والعلوم الصناعية الخاصة، وإنتاج الطعام وخدمته على أن يكون الامتحان الساعة الحادية عشرة صباحا.

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