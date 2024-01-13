نحو 29 ألف طالب يتقدمون لامتحان التوجيهي اليوم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يتوجه السبت، 28702 طالبا وطالبة من الفروع الأكاديمية والمهنية إلى قاعات الامتحان لتأدية امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) الدورة التكميلية في يومه العاشر وما قبل الأخير، من أصل 81.614 مشتركا ومشتركة هم إجمالي المسجلين، موزعين على الفروع كافة.
وقالت الوزارة إن الطلبة سيتقدمون اليوم لمباحث العلوم الحياتية، واللغة العربية، والعلوم الصناعية الخاصة، وإنتاج الطعام وخدمته على أن يكون الامتحان الساعة الحادية عشرة صباحا.
MENAFN13012024000208011052ID1107715682
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.