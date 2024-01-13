Saturday, 13 January 2024 11:31 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مظاهرات في 56 مدينة مغربية دعما لغزة

1/13/2024 12:15:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إنه خرجت أمس الجمعة 113 مظاهرة في 56 مدينة بالمملكة المغربية دعما لغزة الي تتعرض منذ أكثر من 3 أشهر لحرب إسرائيلية أوقعت أكثر من 23 ألف شهيد.


وأضافت الهيئة أن المحتجين رددوا هتافات تندد باستمرار الحرب على غزة وبالصمت الدولي على ما يتعرض له سكان القطاع.


ومن بين المدن التي خرجت فيها المظاهرات الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان ومراكش وفاس ومكناس وأكادير.


MENAFN13012024000208011052ID1107715680

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث