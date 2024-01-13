مظاهرات في 56 مدينة مغربية دعما لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة إنه خرجت أمس الجمعة 113 مظاهرة في 56 مدينة بالمملكة المغربية دعما لغزة الي تتعرض منذ أكثر من 3 أشهر لحرب إسرائيلية أوقعت أكثر من 23 ألف شهيد.
وأضافت الهيئة أن المحتجين رددوا هتافات تندد باستمرار الحرب على غزة وبالصمت الدولي على ما يتعرض له سكان القطاع.
ومن بين المدن التي خرجت فيها المظاهرات الدار البيضاء والرباط وطنجة وتطوان ومراكش وفاس ومكناس وأكادير.
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