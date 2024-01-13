مصادر تنفي علاقة شهداء الخليل بعملية مستوطنة أدورا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفت مصادر من عائلة الشهداء الثلاثة الذين قالت إسرائيل إنهم نفذوا إطلاق نار في مستوطنة "أدورا" في الخليل أي علاقة لهم بالعملية المسلحة التي وقعت بالتزامن مع وجودهم في المستوطنة.



وقالت المصادر إن الشهداء الثلاثة هم أبناء عمومة يقومون بجمع الحديد واعتادوا الذهاب عبر طريق المستوطنة، مشيرة إلى أنهم استشهدوا عند مدخل المستوطنة على يد عناصر أمن للاشتباه بهم.



في غضون ذلك، نقلت مواقع إخبارية فلسطينية عن مصادر أن القوى الوطنية والإسلامية في بلدة إذنا غرب الخليل دعت إلى إضراب شامل اليوم السبت حدادا على الشهداء، إسماعيل أحمد أبو جحيشة ومحمود عرفات أبو جحيشة وعدي إسماعيل أبو جحيشة.

