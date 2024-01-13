مصادر تنفي علاقة شهداء الخليل بعملية مستوطنة أدورا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نفت مصادر من عائلة الشهداء الثلاثة الذين قالت إسرائيل إنهم نفذوا إطلاق نار في مستوطنة "أدورا" في الخليل أي علاقة لهم بالعملية المسلحة التي وقعت بالتزامن مع وجودهم في المستوطنة.
وقالت المصادر إن الشهداء الثلاثة هم أبناء عمومة يقومون بجمع الحديد واعتادوا الذهاب عبر طريق المستوطنة، مشيرة إلى أنهم استشهدوا عند مدخل المستوطنة على يد عناصر أمن للاشتباه بهم.
في غضون ذلك، نقلت مواقع إخبارية فلسطينية عن مصادر أن القوى الوطنية والإسلامية في بلدة إذنا غرب الخليل دعت إلى إضراب شامل اليوم السبت حدادا على الشهداء، إسماعيل أحمد أبو جحيشة ومحمود عرفات أبو جحيشة وعدي إسماعيل أبو جحيشة.
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