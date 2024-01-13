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غوتيريس يدين الهجوم على منطقة بمطار صومالي

1/13/2024 12:15:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرس اليوم السبت "بشدة الهجوم الذي وقع في منطقة مطار عدن أدي الدولي في مقديشو.


وأدى الهجوم الذي وقع أمس، إلى مقتل أحد أفراد وحدة الحراسة الأوغندية التابعة للأمم المتحدة في مجمع الأمم المتحدة.


وأشار غوتيريس، في بيان صدر باسمه، إلى أن الهجمات ضد موظفي الأمم المتحدة ومبانيها محظورة بموجب القانون الدولي، معربا عن تضامن الأمم المتحدة ودعمها الكاملين لحكومة وشعب الصومال في كفاحهم ضد الإرهاب، بحسب تعبيره.
وأكد غوتيريس التزام المنظمة بدعم الصوماليين في رحلتهم نحو بلد مستقر وآمن ومزدهر.

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