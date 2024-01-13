الجيش الأمريكي يعلن فقدان اثنين من البحارة قبالة سواحل الصومال

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها مساء الجمعة، أنه تم الإبلاغ عن فقدان اثنين من البحارة الأمريكيين أثناء قيامهما بعمليات الخميس قبالة سواحل الصومال.
وقالت القيادة المركزية إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة "لتحديد مكان" المفقودين، مضيفة أنهما كانا بين البحارة الذين "تم نشرهم في منطقة عمليات الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية لدعم مجموعة واسعة من المهام" دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وتحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري محدود في الصومال يركز على التهديد الذي تشكله حركة "الشباب" المتشددة التي نفذت هجمات ضد الحكومة الصومالية.
روسيا اليوم
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