Saturday, 13 January 2024 11:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيديو- الهلال الأحمر ينشر مشاهد لعلاج الجرحى بخان يونس

1/13/2024 12:15:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مشاهد لعلاج جرحى القصف من داخل مستشفى الأمل التابع للجمعية، في خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وقالت الجمعية إنه رغم شح الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل مولد الكهرباء، فإن المستشفى يواصل تقديم خدماته الطبية للمصابين جراء العدوان المتواصل على القطاع المحاصر.


وقد استهدف الاحتلال عدة مرات طواقم الهلال الأحمر ومراكزه الصحية جنوبي القطاع وشماله، مما أسفر عن استشهاد أفراد من طواقمه ومصابين كان يحاول علاجهم.


كما اعتقل جنود الاحتلال آخرين كانوا في مراكز الجمعية، بعضهم لم يعرف مصيره إلى الآن.


MENAFN13012024000208011052ID1107715676

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث