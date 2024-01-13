فيديو- الهلال الأحمر ينشر مشاهد لعلاج الجرحى بخان يونس

MENAFN - Al Wakeel News)نشرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني مشاهد لعلاج جرحى القصف من داخل مستشفى الأمل التابع للجمعية، في خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وقالت الجمعية إنه رغم شح الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل مولد الكهرباء، فإن المستشفى يواصل تقديم خدماته الطبية للمصابين جراء العدوان المتواصل على القطاع المحاصر.



وقد استهدف الاحتلال عدة مرات طواقم الهلال الأحمر ومراكزه الصحية جنوبي القطاع وشماله، مما أسفر عن استشهاد أفراد من طواقمه ومصابين كان يحاول علاجهم.



كما اعتقل جنود الاحتلال آخرين كانوا في مراكز الجمعية، بعضهم لم يعرف مصيره إلى الآن.