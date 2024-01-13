ندوة في جدارا عن الجانب اللغوي في حرب غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 11 كانون الثاني (بترا)- نظمت جامعة جدارا مساء أمس الأربعاء ندوة بعنوان الجانب اللغوي في حرب غزة، بحضور أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الآداب واللغات.
وقال رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون إن الندوة تأتي حرصا من الجامعة على المساهمة في توضيح ما يجري من حرب شرسة تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في غزة الصمود، ومخاطبة العالم لإيصال الرسائل باللغة الإنجليزية عما يجري من حرب إبادة في هذه المدينة الباسلة.
وأشار رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها الدكتور علاء بني خلف إلى أن فكرة هذه الندوة جاءت إستكمالا للخطة التحسينية الذي ينفذها القسم من خلال إشراك الطلبة في الأنشطة اللامنهجية، وكجزء من مشاركة القسم في إبراز القضية الفلسطينية، وحرب غزة على وجه الخصوص.
وتحدث في الندوة طلبة القسم حول دور اللغة في حرب غزة، ودور الهاشميين على مر العصور في إستخدام الكلمة للتأكيد على حل الدولتين، وتسليط الضوء على دور الهاشميين في حماية المقدسات الإسلامية.
كما ناقشت الندوة أنماط لغة الكراهية المستخدمة من قبل الإعلام الإسرائيلي، ورفضه المطلق لوجود الآخر وانكار حقه في الحياة.
وأكدت الندوة، أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق، والالتزام بالحياد التام في نقل الأخبار، مشيرة إلى التلاعب الذي تقوم به بعض القنوات الإخبارية العالمية لتزييف الحقائق دعما الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
ع ع/ ف ج
11/01/2024 07:30:01
MENAFN13012024000117011021ID1107715670
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