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ندوة في جدارا عن الجانب اللغوي في حرب غزة

1/13/2024 12:14:30 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 11 كانون الثاني (بترا)- نظمت جامعة جدارا مساء أمس الأربعاء ندوة بعنوان الجانب اللغوي في حرب غزة، بحضور أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الآداب واللغات.
وقال رئيس الجامعة الدكتور حابس الزبون إن الندوة تأتي حرصا من الجامعة على المساهمة في توضيح ما يجري من حرب شرسة تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في غزة الصمود، ومخاطبة العالم لإيصال الرسائل باللغة الإنجليزية عما يجري من حرب إبادة في هذه المدينة الباسلة.
وأشار رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها الدكتور علاء بني خلف إلى أن فكرة هذه الندوة جاءت إستكمالا للخطة التحسينية الذي ينفذها القسم من خلال إشراك الطلبة في الأنشطة اللامنهجية، وكجزء من مشاركة القسم في إبراز القضية الفلسطينية، وحرب غزة على وجه الخصوص.
وتحدث في الندوة طلبة القسم حول دور اللغة في حرب غزة، ودور الهاشميين على مر العصور في إستخدام الكلمة للتأكيد على حل الدولتين، وتسليط الضوء على دور الهاشميين في حماية المقدسات الإسلامية.
كما ناقشت الندوة أنماط لغة الكراهية المستخدمة من قبل الإعلام الإسرائيلي، ورفضه المطلق لوجود الآخر وانكار حقه في الحياة.
وأكدت الندوة، أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق، والالتزام بالحياد التام في نقل الأخبار، مشيرة إلى التلاعب الذي تقوم به بعض القنوات الإخبارية العالمية لتزييف الحقائق دعما الاحتلال الإسرائيلي.
--(بترا)
ع ع/ ف ج
11/01/2024 07:30:01

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