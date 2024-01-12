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واشنطن: لسنا في حرب مع الحوثيين وما زلنا نقيم نتائج الضربات

1/12/2024 11:26:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 1 (كونا) -- أكد البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة ليست في حرب مع الحوثيين وأنها مازالت تقيم نتائج الضربات التي شنتها أخيرا بشكل مشترك مع بريطانيا على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين "ليست هناك حرب مع الحوثيين. لا نسعى لحرب في اليمن مع الحوثيين. نريد أن نرى هذه الهجمات (على سفن في البحر الأحمر) تتوقف".
وأضاف "بينما لا نزال نقوم بتقييم التأثير الفعلي لتلك الضربات فإننا نعلم أن كل هدف (تم ضربه) كان ذا أهمية عسكرية بالنسبة لقدرات الحوثيين".
وأوضح المسؤول الأمريكي "نحن لسنا مهتمين بالحرب مع اليمن. نحن لسنا مهتمين (بالدخول) في صراع (في اليمن) من أي نوع هنا. وفي الواقع كل ما كان يفعله الرئيس (جو بايدن) هو محاولة لمنع أي تصعيد للصراع بما في ذلك الضربات التي وقعت الليلة الماضية".
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت سابق اليوم أنهما شنتا ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وشكلت واشنطن تحالفا دوليا في ديسمبر الماضي تحت مسمى عملية (حارس الازدهار) لحماية الملاحة البحرية في المنطقة التي يتدفق من خلالها 12 بالمئة من التجارة العالمية بعدما شنت جماعة الحوثي عمليات قالت إنها تستهدف السفن المملوكة للكيان الإسرائيلي المحتل أو المرتبطة به أو العاملة لمصلحته في البحر الأحمر. (النهاية)

ع س ج / م م ج





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