واشنطن: لسنا في حرب مع الحوثيين وما زلنا نقيم نتائج الضربات

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 1 (كونا) -- أكد البيت الأبيض اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة ليست في حرب مع الحوثيين وأنها مازالت تقيم نتائج الضربات التي شنتها أخيرا بشكل مشترك مع بريطانيا على مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي للصحفيين "ليست هناك حرب مع الحوثيين. لا نسعى لحرب في اليمن مع الحوثيين. نريد أن نرى هذه الهجمات (على سفن في البحر الأحمر) تتوقف".
وأضاف "بينما لا نزال نقوم بتقييم التأثير الفعلي لتلك الضربات فإننا نعلم أن كل هدف (تم ضربه) كان ذا أهمية عسكرية بالنسبة لقدرات الحوثيين".
وأوضح المسؤول الأمريكي "نحن لسنا مهتمين بالحرب مع اليمن. نحن لسنا مهتمين (بالدخول) في صراع (في اليمن) من أي نوع هنا. وفي الواقع كل ما كان يفعله الرئيس (جو بايدن) هو محاولة لمنع أي تصعيد للصراع بما في ذلك الضربات التي وقعت الليلة الماضية".
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت سابق اليوم أنهما شنتا ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.
وشكلت واشنطن تحالفا دوليا في ديسمبر الماضي تحت مسمى عملية (حارس الازدهار) لحماية الملاحة البحرية في المنطقة التي يتدفق من خلالها 12 بالمئة من التجارة العالمية بعدما شنت جماعة الحوثي عمليات قالت إنها تستهدف السفن المملوكة للكيان الإسرائيلي المحتل أو المرتبطة به أو العاملة لمصلحته في البحر الأحمر. (النهاية)
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