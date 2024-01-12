تركيا تؤكد أن سبب الكارثة في غزة هو تصرفات الكيان المحتل وعقليته التوسعية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 12 - 1 (كونا) -- أكدت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة أن سبب الكارثة في قطاع غزة ناجم عن تصرفات الكيان الإسرائيلي المحتل المتجاهلة للمبادئ الأخلاقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي في تغريدة على موقع (إكس) إن "السبب الحقيقي للكارثة في غزة هو الاحتلال الإسرائيلي وعقليته التوسعية وتصرفاته التي تتجاهل تماما حقوق الإنسان والقانون الدولي والمبادئ الأخلاقية".
وأعرب عن القلق الكبير إزاء التقارير التي تفيد بأن جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل قد ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وأكد أن تركيا تتابع عن كثب القضية المرفوعة ضد الكيان المحتل بدعوى انتهاكه اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 المستمرة في محكمة العدل الدولية.
وشدد على أن مساعي الاحتلال لصرف الانتباه عن جرائمه ستبوء بالفشل. (النهاية)
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