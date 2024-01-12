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تركيا تؤكد أن سبب الكارثة في غزة هو تصرفات الكيان المحتل وعقليته التوسعية

1/12/2024 11:26:47 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 12 - 1 (كونا) -- أكدت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة أن سبب الكارثة في قطاع غزة ناجم عن تصرفات الكيان الإسرائيلي المحتل المتجاهلة للمبادئ الأخلاقية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي في تغريدة على موقع (إكس) إن "السبب الحقيقي للكارثة في غزة هو الاحتلال الإسرائيلي وعقليته التوسعية وتصرفاته التي تتجاهل تماما حقوق الإنسان والقانون الدولي والمبادئ الأخلاقية".
وأعرب عن القلق الكبير إزاء التقارير التي تفيد بأن جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل قد ترتقي إلى مستوى الإبادة الجماعية.
وأكد أن تركيا تتابع عن كثب القضية المرفوعة ضد الكيان المحتل بدعوى انتهاكه اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 المستمرة في محكمة العدل الدولية.
وشدد على أن مساعي الاحتلال لصرف الانتباه عن جرائمه ستبوء بالفشل. (النهاية)

ا ع س / ف ا س



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