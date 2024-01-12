منتخب الكويت يخسر أمام نظيره الليبي بنتيجة (3-1) في مباراة ودية جمعتهما بالقاهرة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 1 (كونا) -- خسر منتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الليبي بنتيجة (3-1) في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن معسكره التدريبي الخارجي بمصر.
وأحرز اللاعب الليبي عمر الخوجة أول أهداف المباراة في الدقيقة 39 من الشوط الأول قبل أن يعود اللاعب نفسه ويحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 42 في حين سجل زميله أحمد صالح الهدف الثالث في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني.
وشهدت الدقائق الأخيرة للمباراة سيطرة لمنتخب الكويت حيث نجح اللاعب فيصل زايد في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 78 وبعدها حاول لاعبو (الأزرق) العودة في النتيجة لكن صافرة الحكم كانت أسرع من أقدام اللاعبين.
وقال سفير دولة الكويت لدى مصر غانم الغانم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مباراة منتخب الكويت أمام نظيره الليبي تأتي في إطار التحضير لبطولة كأس آسيا المقبلة.
وأضاف السفير الغانم أن منتخب الكويت سيلتقي كذلك مع منتخب أوغندا ضمن معسكره التدريبي في مصر مشيدا بحماس اللاعبين خلال المباراة خاصة وأن بعض اللاعبين يشاركون للمرة الأولى.
وأكد أن المنتخب الوطني يمتلك "عناصر واعدة" ويحتاجون إلى المشاركة في مباريات أكثر لاكتساب الخبرة متمنيا التوفيق للمنتخب في مبارياته المقبلة.
وحضر المباراة كل من السفير الغانم والقائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة محمد عبد العالي مصباح ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين ونائب رئيس الاتحاد للشؤون الفنية رئيس وفد المنتخب هايف المطيري وأعضاء السفارة الكويتية بالقاهرة.
وكانت تدريبات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم انطلقت يوم الأربعاء الماضي بقيادة المدرب البرتغالي روي بينتو على ملعب نادي الدفاع الجوي ضمن معسكره بالفترة من 9 حتى 22 يناير الجاري بالقاهرة.
ومن المقرر أن يواجه (الأزرق) منتخب أوغندا في اللقاء الثاني والأخير لمعسكره التدريبي يوم 19 يناير الجاري. (النهاية)
ا س م / م م ج
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