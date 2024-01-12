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منتخب الكويت يخسر أمام نظيره الليبي بنتيجة (3-1) في مباراة ودية جمعتهما بالقاهرة

1/12/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 1 (كونا) -- ‏خسر منتخب الكويت الوطني الأول لكرة القدم أمام نظيره الليبي بنتيجة (3-1) في المباراة الدولية الودية التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي ضمن معسكره التدريبي الخارجي بمصر.
وأحرز اللاعب الليبي عمر الخوجة أول أهداف المباراة في الدقيقة 39 من الشوط الأول قبل أن يعود اللاعب نفسه ويحرز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 42 في حين سجل زميله أحمد صالح الهدف الثالث في الدقيقة 55 من عمر الشوط الثاني.
وشهدت الدقائق الأخيرة للمباراة سيطرة لمنتخب الكويت حيث نجح اللاعب فيصل زايد في تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 78 وبعدها حاول لاعبو (الأزرق) العودة في النتيجة لكن صافرة الحكم كانت أسرع من أقدام اللاعبين.
وقال سفير دولة الكويت لدى مصر غانم الغانم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مباراة منتخب الكويت أمام نظيره الليبي تأتي في إطار التحضير لبطولة كأس آسيا المقبلة.
وأضاف السفير الغانم أن منتخب الكويت سيلتقي كذلك مع منتخب أوغندا ضمن معسكره التدريبي في مصر مشيدا بحماس اللاعبين خلال المباراة خاصة وأن بعض اللاعبين يشاركون للمرة الأولى.
وأكد أن المنتخب الوطني يمتلك "عناصر واعدة" ويحتاجون إلى المشاركة في مباريات أكثر لاكتساب الخبرة متمنيا التوفيق للمنتخب في مبارياته المقبلة.
وحضر المباراة كل من السفير الغانم والقائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة محمد عبد العالي مصباح ورئيس مجلس إدارة الاتحاد الكويتي لكرة القدم عبدالله الشاهين ونائب رئيس الاتحاد للشؤون الفنية رئيس وفد المنتخب هايف المطيري وأعضاء السفارة الكويتية بالقاهرة.
‏وكانت تدريبات منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم انطلقت يوم الأربعاء الماضي بقيادة المدرب البرتغالي روي بينتو على ملعب نادي الدفاع الجوي ضمن معسكره بالفترة من 9 حتى 22 يناير الجاري بالقاهرة.
ومن المقرر أن يواجه (الأزرق) منتخب أوغندا في اللقاء الثاني والأخير لمعسكره التدريبي يوم 19 يناير الجاري. (النهاية)

ا س م / م م ج




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