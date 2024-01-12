رئيس (قناة السويس) المصرية ينفي تعليق حركة الملاحة نتيجة تطورات الأوضاع بالبحر الأحمر

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 1 (كونا) -- نفى رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع اليوم الجمعة ما تردد بشأن تعليق حركة الملاحة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الاحمر.
وقال الفريق ربيع في بيان صحفي "إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الإتجاهين ولا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة (باب المندب)".
وأضاف أن قناة السويس تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة غدا السبت عبور 44 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3ر2 مليون طن.
وأكد ربيع حرص هيئة قناة السويس على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت سابق اليوم أنهما شنتا ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. (النهاية)
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