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رئيس (قناة السويس) المصرية ينفي تعليق حركة الملاحة نتيجة تطورات الأوضاع بالبحر الأحمر

1/12/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 12 - 1 (كونا) -- نفى رئيس هيئة قناة السويس المصرية الفريق أسامة ربيع اليوم الجمعة ما تردد بشأن تعليق حركة الملاحة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة البحر الاحمر.
وقال الفريق ربيع في بيان صحفي "إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة من الإتجاهين ولا صحة لما يتردد في الأوساط الملاحية عن تعليق الملاحة بصورة مؤقتة نتيجة تطورات الأوضاع في منطقة (باب المندب)".
وأضاف أن قناة السويس تقدم خدماتها الملاحية بصورة طبيعية حيث تشهد حركة الملاحة بالقناة غدا السبت عبور 44 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 3ر2 مليون طن.
وأكد ربيع حرص هيئة قناة السويس على فتح قنوات تواصل مباشرة مع الشركات والخطوط الملاحية والتنسيق المشترك بما يصب في صالح خدمة المجتمع الملاحي وضمان استدامة سلاسل الإمداد العالمية.
وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا في وقت سابق اليوم أنهما شنتا ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. (النهاية)

ع ف ف / م م ج




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