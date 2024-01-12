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استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال قرب (طولكرم)

1/12/2024 11:26:46 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 12 - 1 (كونا)-- استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة (زيتا) شمال مدينة (طولكرم) بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الشاب خالد زبيدي (19 عاما) استشهد بعد اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليه بالضرب المبرح على الصدر.
ومن جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة جدا جراء الاعتداء بالضرب المبرح مما أدى إلى توقف القلب والرئتين للمصاب خلال المواجهات في (زيتا) وتم نقله الى المستشفى ومن ثم الاعلان عن استشهاده.
واقتحمت قوات الاحتلال البلدة ووقعت مواجهات أسفرت عن إصابة اثنين بالرصاص الحي تم نقلهما الى المستشفى. (النهاية)

ن ق / م م ج




MENAFN12012024000071011013ID1107715649

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