استشهاد شاب فلسطيني وإصابة اثنين آخرين في مواجهات مع قوات الاحتلال قرب (طولكرم)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 12 - 1 (كونا)-- استشهد شاب فلسطيني وأصيب اثنان آخران خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة (زيتا) شمال مدينة (طولكرم) بالضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الشاب خالد زبيدي (19 عاما) استشهد بعد اعتداء قوات الاحتلال الاسرائيلي عليه بالضرب المبرح على الصدر.
ومن جهتها قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إن طواقمها تعاملت مع إصابة خطيرة جدا جراء الاعتداء بالضرب المبرح مما أدى إلى توقف القلب والرئتين للمصاب خلال المواجهات في (زيتا) وتم نقله الى المستشفى ومن ثم الاعلان عن استشهاده.
واقتحمت قوات الاحتلال البلدة ووقعت مواجهات أسفرت عن إصابة اثنين بالرصاص الحي تم نقلهما الى المستشفى. (النهاية)
ن ق / م م ج
MENAFN12012024000071011013ID1107715649
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