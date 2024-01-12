اختتام سباق (درب العلا) الدولي بموسمه الثاني في السعودية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) العلا (السعودية) - 12 - 1 (كونا) -- اختتم اليوم الجمعة سباق (درب العلا) الدولي للجري بموسمه الثاني لجميع مستويات اللياقة البدنية بين أجمل التضاريس الطبيعية والمعالم التاريخية في مدينة العلا السعودية ضمن فعاليات (شتاء طنطورة).
وقال مدير السباق نزار التويجري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن النسخة الثانية من هذا السباق والتي انطلقت أمس الخميس اشتملت على مسارات تكسوها الكثبان الرملية والجبال الصخرية ومختلف أنواع التضاريس.
وأوضح التويجري أن السباق تنوع لمسافات وأسماء عدة وهي سباق (درب شرعان) لمسافة 100 كيلومتر وسباق (درب الحجر) لمسافة 50 كيلومترا وهما مخصصان لمن هم في عمر 18 سنة وما فوق.
كما أن هناك سباق (درب الفيل) لمسافة 20 كيلومترا ويشارك فيه من أعمار 16 سنة وما فوق ثم (درب الواحة) على 10 كيلومترات لأعمار 12 سنة وأكثر وسباق (الغروب) لثلاثة كيلومترات ولكل الأعمار وختاما سباق الأطفال لما يصل إلى 4ر1 كيلومتر.
وشارك في السباق مئات المشاركين من عشاق الرياضة وهواة المغامرات في الهواء الطلق علما أن ليس هناك أي شروط للمشاركة سوى تحديد الأعداد لكل سباق.
يذكر أن السباق أقيم ضمن فعاليات (شتاء طنطورة) وسط معالم العلا الساحرة حيث تسعى الهيئة الملكية من خلاله إلى تعزيز مكانة العلا كوجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة. (النهاية) ع ظ / م م ج
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