اختتام سباق (درب العلا) الدولي بموسمه الثاني في السعودية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) العلا (السعودية) - 12 - 1 (كونا) -- اختتم اليوم الجمعة سباق (درب العلا) الدولي للجري بموسمه الثاني لجميع مستويات اللياقة البدنية بين أجمل التضاريس الطبيعية والمعالم التاريخية في مدينة العلا السعودية ضمن فعاليات (شتاء طنطورة).

وقال مدير السباق نزار التويجري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن النسخة الثانية من هذا السباق والتي انطلقت أمس الخميس اشتملت على مسارات تكسوها الكثبان الرملية والجبال الصخرية ومختلف أنواع التضاريس.

وأوضح التويجري أن السباق تنوع لمسافات وأسماء عدة وهي سباق (درب شرعان) لمسافة 100 كيلومتر وسباق (درب الحجر) لمسافة 50 كيلومترا وهما مخصصان لمن هم في عمر 18 سنة وما فوق.

كما أن هناك سباق (درب الفيل) لمسافة 20 كيلومترا ويشارك فيه من أعمار 16 سنة وما فوق ثم (درب الواحة) على 10 كيلومترات لأعمار 12 سنة وأكثر وسباق (الغروب) لثلاثة كيلومترات ولكل الأعمار وختاما سباق الأطفال لما يصل إلى 4ر1 كيلومتر.

وشارك في السباق مئات المشاركين من عشاق الرياضة وهواة المغامرات في الهواء الطلق علما أن ليس هناك أي شروط للمشاركة سوى تحديد الأعداد لكل سباق.

يذكر أن السباق أقيم ضمن فعاليات (شتاء طنطورة) وسط معالم العلا الساحرة حيث تسعى الهيئة الملكية من خلاله إلى تعزيز مكانة العلا كوجهة سياحية استثنائية للتراث والفنون والثقافة والرياضة. (النهاية) ع ظ / م م ج