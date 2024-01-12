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وزير العدل الجنوب إفريقي يؤكد أن الكيان الإسرائيلي المحتل فشل في دحض الاتهامات الموجهة إليه

1/12/2024 11:26:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 12 - 1 (كونا) -- أكد وزير العدل في جنوب إفريقيا ورئيس فريقها القانوني إلى محكمة العدل الدولية رونالد لامولا اليوم الجمعة أن الكيان الإسرائيلي المحتل فشل في دحض الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال لامولا في مؤتمر صحفي عقب رفع الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية في مدينة (لاهاي) الهولندية نقله الإعلام الجنوب إفريقي إن "الكيان الصهيوني لا يمكنه التنصل من أفعال جنوده على الأرض" موضحا أنه "يبدو غير قادر على دحض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غزة. نحن متمسكون بالقانون والأدلة التي قدمناها وواثقون من وجود نية لديه لتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".
وأكد لامولا أن "لا شيء يبرر الطريقة التي يشن بها الكيان الصهيوني الحرب على غزة ولا شيء يبرر جرائم الإبادة الجماعية" معربا عن " ثقته بأن محكمة العدل الدولية ستلزم الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف العدوان على غزة".
وكانت محكمة العدل الدولية قد استأنفت اليوم جلساتها لمحاكمة الكيان الإسرائيلي المحتل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول.
وبدأت محكمة العدل الدولية الخميس الاستماع إلى مرافعة جنوب إفريقيا في دعواها ضد الكيان الإسرائيلي المحتل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي 29 ديسمبر الماضي تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك الاحتلال لالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتورطه في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خلفت حتى اليوم الجمعة 23708 شهداء و60005 مصابين معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة حسب السلطات الصحية الفلسطينية. (النهاية)

م ر / م م ج



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