وزير العدل الجنوب إفريقي يؤكد أن الكيان الإسرائيلي المحتل فشل في دحض الاتهامات الموجهة إليه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 12 - 1 (كونا) -- أكد وزير العدل في جنوب إفريقيا ورئيس فريقها القانوني إلى محكمة العدل الدولية رونالد لامولا اليوم الجمعة أن الكيان الإسرائيلي المحتل فشل في دحض الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
وقال لامولا في مؤتمر صحفي عقب رفع الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية في مدينة (لاهاي) الهولندية نقله الإعلام الجنوب إفريقي إن "الكيان الصهيوني لا يمكنه التنصل من أفعال جنوده على الأرض" موضحا أنه "يبدو غير قادر على دحض فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من غزة. نحن متمسكون بالقانون والأدلة التي قدمناها وواثقون من وجود نية لديه لتنفيذ إبادة جماعية ضد الفلسطينيين".
وأكد لامولا أن "لا شيء يبرر الطريقة التي يشن بها الكيان الصهيوني الحرب على غزة ولا شيء يبرر جرائم الإبادة الجماعية" معربا عن " ثقته بأن محكمة العدل الدولية ستلزم الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات مؤقتة لوقف العدوان على غزة".
وكانت محكمة العدل الدولية قد استأنفت اليوم جلساتها لمحاكمة الكيان الإسرائيلي المحتل بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة بناء على دعوى رفعتها دولة جنوب إفريقيا وأيدتها عشرات الدول.
وبدأت محكمة العدل الدولية الخميس الاستماع إلى مرافعة جنوب إفريقيا في دعواها ضد الكيان الإسرائيلي المحتل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي 29 ديسمبر الماضي تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة تعرض خلالها دلائل على انتهاك الاحتلال لالتزاماته بموجب ميثاق الأمم المتحدة وتورطه في ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويشن الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي خلفت حتى اليوم الجمعة 23708 شهداء و60005 مصابين معظمهم أطفال ونساء ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة حسب السلطات الصحية الفلسطينية. (النهاية)
م ر / م م ج
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