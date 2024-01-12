تركيا تعلن مقتل 5 جنود وإصابة 8 آخرين في اشتباكات مع مسلحين شمالي العراق

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 12 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة مقتل خمسة جنود وإصابة ثمانية آخرين في اشتباكات مع مسلحين شمالي العراق.
وذكرت الوزارة في بيان "أن خمسة جنود قتلوا وأصيب ثمانية آخرون بينهم ثلاثة بحالة خطيرة نتيجة اشتباكات مع إرهابيين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية في شمال العراق".
وأوضحت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وبدأت عملية علاجهم.
وأضافت أنه "تم تحييد 12 إرهابيا" لافتة إلى استمرار العمليات في المنطقة.
وفي 17 إبريل 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب - القفل" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي في مناطق (متينا والزاب وأفشين ـ باسيان) شمالي العراق. (النهاية)
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