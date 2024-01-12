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تركيا تعلن مقتل 5 جنود وإصابة 8 آخرين في اشتباكات مع مسلحين شمالي العراق

1/12/2024 11:26:44 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أنقرة - 12 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة مقتل خمسة جنود وإصابة ثمانية آخرين في اشتباكات مع مسلحين شمالي العراق.
وذكرت الوزارة في بيان "أن خمسة جنود قتلوا وأصيب ثمانية آخرون بينهم ثلاثة بحالة خطيرة نتيجة اشتباكات مع إرهابيين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية في شمال العراق".
وأوضحت أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى وبدأت عملية علاجهم.
وأضافت أنه "تم تحييد 12 إرهابيا" لافتة إلى استمرار العمليات في المنطقة.
وفي 17 إبريل 2022 أطلقت تركيا عملية "المخلب - القفل" ضد معاقل تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي في مناطق (متينا والزاب وأفشين ـ باسيان) شمالي العراق. (النهاية)

ا ع س / م م ج




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