موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية راح ضحيتها 151 شهيدا و248 جريحا لترتفع بذلك حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان إلى 23708 شهداء و60005 إصابات.
الجزائر - وزير العدل في جنوب إفريقيا ورئيس فريقها القانوني إلى محكمة العدل الدولية رونالد لامولا يؤكد أن الكيان الإسرائيلي المحتل فشل في دحض الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة عقب الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية في مدينة (لاهاي) الهولندية.
القاهرة - مصر تنفي نفيا قاطعا مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأنها المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر رفح ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان يؤكد أن تلك المزاعم ليست إلا أكاذيب.
أنقرة - وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل خمسة جنود وإصابة ثمانية آخرين في اشتباكات مع مسلحين شمالي العراق. (النهاية) ر ج
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