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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

1/12/2024 11:26:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 13 مجزرة بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية راح ضحيتها 151 شهيدا و248 جريحا لترتفع بذلك حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان إلى 23708 شهداء و60005 إصابات.

الجزائر - وزير العدل في جنوب إفريقيا ورئيس فريقها القانوني إلى محكمة العدل الدولية رونالد لامولا يؤكد أن الكيان الإسرائيلي المحتل فشل في دحض الاتهامات الموجهة إليه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة عقب الجلسة الثانية لمحكمة العدل الدولية في مدينة (لاهاي) الهولندية.

القاهرة - مصر تنفي نفيا قاطعا مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأنها المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من معبر رفح ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان يؤكد أن تلك المزاعم ليست إلا أكاذيب.

أنقرة - وزارة الدفاع التركية تعلن مقتل خمسة جنود وإصابة ثمانية آخرين في اشتباكات مع مسلحين شمالي العراق. (النهاية) ر ج

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