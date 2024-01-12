Saturday, 13 January 2024 11:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماكرون يطالب أعضاء الحكومة الجديدة بـالإنجاز والتضامن

1/12/2024 11:25:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة من أعضاء حكومة غابريال أتال التي عينهامؤخرا، أن يكونوا "ثوريين" ويحققوا "نتائج"، بحسب ما نقل مشاركون في مجلس الوزراء.
وقال ماكرون خلال اللقاء الأول مع فريق رئيس وزرائه الجديد البالغ 34 عاما، وهو الأصغر سنا في تاريخ الجمهورية، "أطلب منكم التضامن والسرعة، وهما شرطا الفعالية".
وأضاف خلال الاجتماع المغلق "أتوقع منكم نتائج، المزيد من النتائج".
وتابع "لا أريد وزراء يديرون، أريد وزراء يتصرفون. لا أريد مديرين، أريد ثوريين".
وأعلن الخميس عن فريق حكومي مصغّر يضم 14 وزيرا هم من الأصغر سنا في الجمهورية الخامسة وأغلبهم من اليمين.
وسيتم استكمال الفريق الحكومي لاحقا بقائمة إضافية من الوزراء المفوضين ووزراء الدولة.
وقال إيمانويل ماكرون للوزراء الجدد "أنتم تجسدون العودة إلى منابعنا، متفوقين على أنفسنا في خدمة الوطن، بروح العام 2017" التي سادت في أول ولاية رئاسية له.
وشدد على أن العمل الحكومي يحمل "مسؤولية تاريخية. عليكم الارتقاء إلى مستوى هذه المسؤولية".
وعيّن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأمين العام لحزبه ستيفان سيجورنيه وزيرا للشؤون الخارجية في حكومة رئيس الوزراء الجديد غابريال أتال التي حافظت على العديد من الشخصيات ذات الثقل مع تعزيزها بوزيرتين يمينيتين سابقتين.
وسيجورنيه مقرب جدا من ماكرون وسبق أن عمل مستشارا له، وسيحل محل كاترين كولونا.
ويعني ذلك مغادرة امرأتين منصبين رئيسيين، مع رحيل كولونا ورئيسة الوزراء إليزابيت بورن.
في المقابل، تم تأكيد بقاء العديد من الشخصيات ذات الوزن المهم، أبرزها برونو لومير في الاقتصاد وجيرالد دارمانان في الداخلية وسيباستيان لوكورنو في الدفاع وإريك دوبون-موريتي في العدل.
كما تم تعيين الوزيرتين اليمينيتين السابقتين رشيدة داتي وكاترين فوترين في الحكومة الجديدة.
عملت داتي وزيرة للعدل في ظل رئاسة نيكولا ساركوزي، وتولت حاليا حقيبة الثقافة. أما فوترين التي شغلت عدة حقائب وزارية في ظل رئاسة جاك شيراك، فمنحت وزارة العمل والصحة
والتضامن.

MENAFN12012024000130011022ID1107715642

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث