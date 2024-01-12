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وصول شحنة أدوية بـ2 مليون دولار إلى غزة

1/12/2024 11:24:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الجمعة، بدء وصول شحنة أدوية من مخصصات المشاريع في البنك الدولي إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف).
وقالت الكيلة في بيان، إن“قيمة شحنة الأدوية مليونا دولار، وستتولى (اليونسيف) إدخالها إلى قطاع غزة”.
وأوضحت أنه“يجري استكمال العمل لوصول دفعة جديدة من اللقاحات الخاصة بالأطفال إلى قطاع غزة، عبر مصر”.
وأشارت الكيلة، إلى أن“لقاحات لشلل الأطفال وكميات أخرى من الأدوية والمستهلكات الطبية ستدخل إلى القطاع، كانت وزارة الصحة اشترتها بالتعاون مع (اليونسيف)”.-(وكالات)

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