وصول شحنة أدوية بـ2 مليون دولار إلى غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، الجمعة، بدء وصول شحنة أدوية من مخصصات المشاريع في البنك الدولي إلى قطاع غزة، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف).
وقالت الكيلة في بيان، إن“قيمة شحنة الأدوية مليونا دولار، وستتولى (اليونسيف) إدخالها إلى قطاع غزة”.
وأوضحت أنه“يجري استكمال العمل لوصول دفعة جديدة من اللقاحات الخاصة بالأطفال إلى قطاع غزة، عبر مصر”.
وأشارت الكيلة، إلى أن“لقاحات لشلل الأطفال وكميات أخرى من الأدوية والمستهلكات الطبية ستدخل إلى القطاع، كانت وزارة الصحة اشترتها بالتعاون مع (اليونسيف)”.-(وكالات)
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