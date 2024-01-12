استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة مستوطن بعملية إطلاق نار جنوب الخليل

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، أنه قتل 3 فلسطينيبن، وأصيب مستوطن بجروح خطيرة.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، عن وقوع عملية تبادل لإطلاق النار داخل مستوطنة "أدورا" جنوب مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة أن فلسطينيًّا، اقتحم المستوطنة جنوب الخليل.
وسارع جيش الاحتلال الإسرائيلي، لإغلاق الطرق كافة، والمداخل المؤدية إلى مدينة الخليل.--(بترا)
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