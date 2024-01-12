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وسائل إعلام: فرنسا رفضت دعم الهجمات الأميركية والبريطانية على الحوثيين

1/12/2024 11:24:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت صحيفة التلغراف البريطانية إن فرنسا رفضت دعم الغارات الجوية الأميركية والبريطانية على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.-(وكالات)

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