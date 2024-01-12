روسيا: إغراق أنفاق غزة بالمياه أحد عناصر الإبادة الجماعية

روسيا: إغراق أنفاق غزة بالمياه أحد عناصر الإبادة الجماعية
التاريخ
1/12/2024 11:24:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال المندوب الروسي
الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن الوضع المروع في غزة يظهر حجم كارثة
التي يتسبب فيها تجاهل القانون الدولي.
وأضاف أن هجمات 7
أكتوبر لا يمكن أن تضفي شرعية على استخدام إسرائيل العشوائي للقوة ضد المدنيين،
مشددا على أن إغراق أنفاق غزة بمياه البحر يمكن أن يوصف بأحد عناصر الإبادة
الجماعية.
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