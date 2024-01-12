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روسيا: إغراق أنفاق غزة بالمياه أحد عناصر الإبادة الجماعية

1/12/2024 11:24:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن الوضع المروع في غزة يظهر حجم كارثة التي يتسبب فيها تجاهل القانون الدولي.

وأضاف أن هجمات 7 أكتوبر لا يمكن أن تضفي شرعية على استخدام إسرائيل العشوائي للقوة ضد المدنيين، مشددا على أن إغراق أنفاق غزة بمياه البحر يمكن أن يوصف بأحد عناصر الإبادة الجماعية.

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