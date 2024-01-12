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بايدن: ضرباتنا على الحوثيين تتوافق مع القانون الدولي

1/12/2024 11:24:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن "جماعة الحوثيين اليمنية تنظيم إرهابي وسنرد عليها مجددا إذا استمرت في نفس السلوك".

وأضاف بايدن، في رسالة للكونغرس، أن الضربات الأميركية البريطانية تتوافق مع القانون الدولي، واستهدفت منشآت في اليمن تسهل هجمات الحوثيين ضد السفن بالبحر الأحمر.

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