بايدن: ضرباتنا على الحوثيين تتوافق مع القانون الدولي
التاريخ
1/12/2024 11:24:13 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأميركي
جو بايدن إن "جماعة الحوثيين اليمنية تنظيم إرهابي وسنرد عليها مجددا إذا
استمرت في نفس السلوك".
وأضاف بايدن، في رسالة
للكونغرس، أن الضربات الأميركية البريطانية تتوافق مع القانون الدولي، واستهدفت
منشآت في اليمن تسهل هجمات الحوثيين ضد السفن بالبحر الأحمر.
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