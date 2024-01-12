ألمانيا: اتهامات إسرائيل بالإبادة الجماعية لأهل غزة لا أساس لها

ألمانيا: اتهامات إسرائيل بالإبادة الجماعية لأهل غزة لا أساس لها
التاريخ
1/12/2024 11:23:58 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قررت الحكومة
الألمانية الانضمام كطرف ثالث لدعم موقف "إسرائيل" في القضية المنظورة
ضدها أمام محكمة العدل الدولية.
وقالت الحكومة
الألمانية إنها "ترفض اتهامات جنوب أفريقيا لإسرائيل بارتكاب جرائم الإبادة
الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وتعتبرها اتهامات لا أساس لها".
MENAFN12012024000072011014ID1107715634
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.